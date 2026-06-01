हत्या, आत्महत्या या कोई बड़ी साजिश? ग्रेजुएशन की पार्टी के तुरंत बाद मिली 22 साल की सायोनी की लाश, कौन थी ये इन्फ्लुएंसर

ये घटना दिल दहला देने वाली इसलिए भी है, क्योंकि सायोनी ने अपनी मौत से बस कुछ घंटे पहले तक इंस्टाग्राम पर सामान्य रूप से पोस्ट करना जारी रखा। उनकी आखिरी पोस्ट में वो वैसी ही मुस्कुरा रही थीं जैसी वो हमेशा दिखती थीं। मौत से ठीक एक दिन पहले सुंदरी का एक वीडियो उनके पेज पर अपलोड हुआ था, जिसे देखकर फॉलोअर्स उनके अगले व्लॉग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और इस उपलब्धि को बड़े गर्व के साथ अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल, पुलिस जांच में अभी तक स्पष्ठ नहीं हो पाया है कि ये हत्या है आत्महत्या है या कोई बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया गया है, फिलहाल जांच अभी जारी है।