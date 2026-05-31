अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर अभिनेत्री सायनी घोष का फूटा गुस्सा, बोलीं- बंगाल की राजनीति निचले स्तर पर पहुंची

इस बवाल के बीच सायनी घोष ने हाल ही में खुद से और अभिषेक बनर्जी से जुड़े एक वायरल प्रॉपर्टी विवाद पर भी स्पष्टीकरण दिया। कोलकाता के एक फ्लैट को लेकर उठे इस राजनीतिक तूफान पर सायनी ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों की जांच में सामने आया है कि '19B 7 टैनक्स लेन, कोलकाता 30' स्थित अपार्टमेंट के असली मालिक कोई नेता नहीं, बल्कि एक निजी कर्मचारी अभिषेक बंदोपाध्याय और उनकी शिक्षिका पत्नी सायनी घोष हैं। नामों में समानता होने के कारण विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, जिसे सायनी ने अपने खिलाफ 'राजनीति से प्रेरित बदनामी का अभियान' बताते हुए 'सत्यमेव जयते' लिखा।