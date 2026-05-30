US-ईरान तनाव के बीच छलका मंदाना करीमी का दर्द, कुछ भी नॉर्मल नहीं है!

बता दें, अपने पोस्ट में मंदाना ने कहा कि दुख और उम्मीद दोनों साथ-साथ चल सकते हैं। उनके अनुसार, जिंदगी में मुश्किल दौर आने के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि लोग अपनी जिंदगी को फिर से बना सकते हैं, अपने प्रियजनों और देश के लिए खड़े रह सकते हैं और साथ ही भविष्य के लिए उम्मीद भी बनाए रख सकते हैं।एक्ट्रेस ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो अभी भी भावनात्मक रूप से कई बदलावों से गुजर रही हैं और उनका कहना है कि कुछ भी पहले जैसा नहीं है, लेकिन वो हर दिन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से भी सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील की।