RCB-MI मैच में रणवीर अल्लाहबादिया को Kiss करते दिखे समय रैना? वायरल VIDEO पर कॉमेडियन ने कहा- ‘Help’

रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना (this photo form x: @trigguuuu)
Samay Raina React To Viral Video: पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मैच के दौरान ऑनलाइन आए एक वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया है। ये क्लिप, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से पॉपुलर हो गई, उसमें समय स्टैंड में पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बीयरबाइसेप्स के साथ किस करते हुए दिख रहे थे, जिससे फैंस हैरान और एक्साइटेड हो गए।
इस वायरल वीडियो में आप देख सकते है कि समय अपना चेहरा छिपाते हुए दिख रहे हैं जबकि रणवीर अल्लाहबादिया कैमरे में देख रहे हैं, फिर रणवीर दिल का साइन बनाते हैं और समय को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। स्टेडियम में भीड़ के बीच किस करने से पहले दोनों अपने हाथों से दिल भी बनाते हैं।
ये क्लिप आपको बिल्कुल असली जैसी दिखती है, लेकिन असल में ये AI से बनी है और दोनों ने एक साथ कोई IPL मैच नहीं देखा, न ही उन्होंने कोई kiss किया। बता दें, वायरल हो रहे इस मोमेंट पर बात करते हुए, समय ने सोशल मीडिया के क्लिप पर रिएक्ट किया और लिखा, "Help me।" इस रिएक्शन को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिले, जिसमें यूजर्स ने हंसी वाले इमोजी और इस घटना पर मजेदार कमेंट्स भी शेयर किए।
ये वीडियो स्टेडियम में हुए हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान कैप्चर किया गया था और जल्द ही ऑनलाइन मीम्स और जोक्स का विषय बन गया। जैसे-जैसे क्लिप सर्कुलेट होती गई, कई यूजर्स ने समय और रणवीर को टैग किया और दोनों से जवाब मांगा।
अभी तक रणवीर अल्लाहबादिया ने उनके Kiss करने के वायरल AI-जेनरेटेड वीडियो पर कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें, समय और रणवीर 2025 में एक बड़े विवाद में फंस गए थे, जब पॉडकास्टर रणवीर ने समय के शो, इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर घटिया सवाल पूछा था, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया था और कई FIR दर्ज की गई थीं। इस विरोध के बाद, शो को YouTube से हटा दिया गया था।
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