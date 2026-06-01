RCB-MI मैच में रणवीर अल्लाहबादिया को Kiss करते दिखे समय रैना? वायरल VIDEO पर कॉमेडियन ने कहा- ‘Help’

ये क्लिप आपको बिल्कुल असली जैसी दिखती है, लेकिन असल में ये AI से बनी है और दोनों ने एक साथ कोई IPL मैच नहीं देखा, न ही उन्होंने कोई kiss किया। बता दें, वायरल हो रहे इस मोमेंट पर बात करते हुए, समय ने सोशल मीडिया के क्लिप पर रिएक्ट किया और लिखा, "Help me।" इस रिएक्शन को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिले, जिसमें यूजर्स ने हंसी वाले इमोजी और इस घटना पर मजेदार कमेंट्स भी शेयर किए।