समय रैना पर भड़के सुनील पाल, कॉमेडी के नाम पर क्या दिखाया जा रहा है!

हाल ही में एक बातचीत में जब सुनील पाल से पूछा गया कि क्या वो समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के आने वाले सीजन में गेस्ट के तौर पर आना चाहेंगे, तो उन्होंने तंज के अंदाज में कहा, "मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा शो है, मेरे लायक नहीं है, मैं छोटा आर्टिस्ट हूं।" सुनील यहीं नहीं रुके, उन्होंने मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में आगे कहा कि जैसे कपिल शर्मा के शो में अर्चना पूरन सिंह जजिंग पैनल में बैठती हैं, वैसे ही समय रैना को सीजन 2 में अपनी सगी मां और सगे पिता को जज बनाकर बिठाना चाहिए और उनके सामने ये शो करना चाहिए।