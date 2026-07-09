’18 गोलियों के सहारे जिंदा था’, टीवी एक्टर प्रिंस नरूला का छलका दर्द, बोले- ‘शादी टूटने तक की आ गई थी नौबत’

Prince Narula Yuvika Chaudhary Marriage: रियलिटी टीवी स्टार प्रिंस नरूला और टीवी एक्ट्रेस युविका चौधरी के तलाक की खबरें एक बार फिर चर्चा में हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच प्रिंस नरूला ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे एंग्जायटी ने स्वास्थ्य, करियर और पत्नी के साथ उनके रिश्ते पर बुरा असर डाला। हाल ही में नेहा धूपिया के शो 'Double Date' पर बात करते हुए, प्रिंस नरूला ने बताया कि इस मुश्किल दौर ने उनकी शादी को भी खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पेरेंट्स बनने के बाद उन्हें एक नई शुरुआत मिली।