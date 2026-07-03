मुंबई की बारिश बनी आफत! उर्वशी ढोलकिया के बेटे की कार हुई चकनाचूर, पेड़ गिरने का VIDEO देख दहल जाएंगे

Mumbai Rains: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम लोगों के साथ-साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया के बेटे और एक्ट्रेस क्षितिज ढोलकिया हाल ही में एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। भारी बारिश के दौरान उनकी पार्किंग में खड़ी कार पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर पड़ा, जिससे वाहन को काफी नुकसान पहुंचा। राहत की बात ये रही कि हादसे के समय क्षितिज कार के अंदर मौजूद नहीं थे और किसी तरह की हानि नहीं हुई।