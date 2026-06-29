‘सिर्फ क्रेडिट लेने से काम नहीं चलेगा’, Ram Mandir विवाद पर एक्ट्रेस Devoleena Bhattacharjee ने नेताओं पर साधा निशाना

टीवी सीरियल 'Saath Nibhaana Saathiya' से घर-घर में अपनी जगह बनाने वाली एक्ट्रेस Devoleena Bhattacharjee ने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और टीवी शोज से की थी. मगर उनको सबसे ज्यादा पहचान गोपी बहू के किरदार से मिली थी। गोपी बहू के बाद देवोलीना ने कई और किरदार भी निभाए और रियलिटी शो Bigg Boss 13 में नजर आईं। बता दें कि देवोलीना अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर बेबाक राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं। वह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखती हैं, जिसके चलते कई बार वह चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में राम मंदिर डोनेशन विवाद को लेकर उनके बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।