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गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता आहूजा! महीनों की अनबन के बाद वापस लिया डिवोर्स केस, मैनेजर ने किया खुलासा

Govinda and Sunita Ahuja Divorce: गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता टूटने वाली खबर पर अब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की है कि सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 19, 2026

Govinda Sunita Ahuja Divorce Case

गोविंदा और सुनीता आहूजा की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- vmj_bollywood and officialsunitaahuja)

Sunita Ahuja Divorce Case: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आज बुधवार सुनीता को बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा तलाक के कयास लगाए जाने लगे। खबरों के अनुसार, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी वापस ले ली है, जिससे उनकी चर्चा में रही शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों में एक नया मोड़ आ गया है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है और इस जोड़े को लेकर मीडिया में मची हलचल पर प्रतिक्रिया दी है।

सुनीता आहूजा ने तलाक की अर्जी ली वापस

NDTV के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने पुष्टि की है कि सुनीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दो सालों में मीडिया में इस पूरे मामले को जिस तरह से दिखाया गया है, उस पर निराशा भी जताई। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि "झगड़े होते हैं और फिर भी चीजें चलती रहती हैं," इसलिए इस मामले को इतना आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी।

मैनेजर ने कहा, "लेकिन एक बार जब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। क्या दुनिया को यह जानने की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। पारिवारिक मामले परिवार के अंदर ही रहने चाहिए। बैठकर बातचीत करने से कई चीजें सुलझ जाती हैं। अगर आज केस वापस ही लेना था, तो इसे पहले दायर ही क्यों किया गया? मुझे इससे दुख होता है। हम तमाशा क्यों बने?"

उन्होंने आगे कहा, "इस पर गोविंदा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह सब कुछ मिनटों पहले ही हुआ है। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भगवान सबको अच्छी समझ दे और सब समझदारी से काम लें। बस यही मायने रखता है। मैं सबके लिए अच्छा ही चाहता हूं - गोविंदा के लिए, सुनीता के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए।"

2024 में आयीं थी शादी टूटने की खबरें

जानकारी के लिए बता दें कि तलाक की अफवाहें सबसे पहले पिछले साल फरवरी में इंटरनेट पर फैली थीं। बताया जाता है कि यह जोड़ा पिछले साल फिर से साथ आ गया था और गणेश चतुर्थी पर कैमरों के सामने एक साथ पोज भी दिया था। उन्होंने कहा, 'यह जिंदगी है, जो आपको स्टारडम में भी भिखारी से भी बदतर दिखाती है।'

सुनीता आहूजा ने दिया 'शुगर डैडी' वाला बयान

हालांकि, जब गोविंदा को रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया और सुनीता ने उन्हें 'शुगर डैडी' कहा, तो उनके रिश्ते पर फिर से मीडिया की नजरें टिक गईं।

गोविंदा और सुनीता का रिश्ता

गोविंदा ने 1987 में सुनीता आहूजा से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, जब वो बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं बने थे। बेटी टीना आहूजा के जन्म के बाद, कपल ने लगभग दो साल तक अपनी शादी को छिपाए रखने के बाद इसे सबके सामने लाने का फैसला किया। उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम यशवर्धन आहूजा है।

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गोविंदा

Updated on:

19 Aug 2026 03:53 pm

Published on:

19 Aug 2026 03:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता आहूजा! महीनों की अनबन के बाद वापस लिया डिवोर्स केस, मैनेजर ने किया खुलासा

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