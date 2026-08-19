गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता आहूजा! महीनों की अनबन के बाद वापस लिया डिवोर्स केस, मैनेजर ने किया खुलासा

Sunita Ahuja Divorce Case: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आज बुधवार सुनीता को बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा तलाक के कयास लगाए जाने लगे। खबरों के अनुसार, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी वापस ले ली है, जिससे उनकी चर्चा में रही शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों में एक नया मोड़ आ गया है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है और इस जोड़े को लेकर मीडिया में मची हलचल पर प्रतिक्रिया दी है।