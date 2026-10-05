‘दृश्यम 3’ के स्क्रीनराइटर आमिल कियान का खुलासा, बताया- सही क्लाइमेक्स पाने के लिए लिखे 100 से ज्यादा ड्राफ्ट

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आमिल कियान खान ने 'दृश्यम 3' को लेकर बताया कि दर्शकों को तीसरी बार सरप्राइज करना एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा था। उन्होंने कहा, "आपके पास एक बेहद फेमस फ्रेंचाइजी और एक ऐसा परिवार है, जिसे दर्शक सालों से प्यार करते आए हैं। पहली फिल्म में विजय सलगांवकर एक कोरी स्लेट की तरह थे, लेकिन अब दर्शक उनका दिमाग पढ़ना सीख चुके हैं। वह जानते हैं कि उनके पास हर मुसीबत का हल है। ऐसे में 'दृश्यम' के डीएनए (ह्यूमर, परिवार, इमोशन और थ्रिल) को बचाते हुए एक फ्रेश और ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखना सबसे बड़ी चुनौती थी।"