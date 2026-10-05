सबसे बड़े यूट्यूबर MrBeast ने रणबीर कपूर, हार्दिक पांड्या संग तस्वीरें कीं शेयर, भारत ट्रिप को लेकर लिखा खास मैसेज

MrBeast Share Photo With Ranbir Kapoor india trip: निर्माता नमित मल्होत्रा की मच अवेटेड और भव्य फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर बज दिन-ब-दिन और मजबूत होता जा रहा है। भारतीय सिनेमा की इस सबसे बड़ी महागाथा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलिसले में हाल ही में दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूबर मिस्टरबीस्ट (MrBeast) यानी जिमी डोनाल्डसन भारत दौरे पर मुंबई आए थे। भारत यात्रा के लगभग एक हफ्ते बाद जिमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस यादगार ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।