5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

सबसे बड़े यूट्यूबर MrBeast ने रणबीर कपूर, हार्दिक पांड्या संग तस्वीरें कीं शेयर, भारत ट्रिप को लेकर लिखा खास मैसेज

MrBeast India Trip: यूट्यूबर मिस्टरबीस्ट कुछ समय पहले नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' के प्रमोशनल इवेंट के सिलसिले में मुंबई आए थे। अब उन्होंने रणबीर कपूर और हार्दिक पांड्या के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए भारत यात्रा को लेकर खास मैसेज लिखा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 05, 2026

Richest youtuber MrBeast Share Photo With Ranbir Kapoor and hardik pandya india trip

MrBeast Share Photo With Ranbir Kapoor india trip: निर्माता नमित मल्होत्रा की मच अवेटेड और भव्य फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर बज दिन-ब-दिन और मजबूत होता जा रहा है। भारतीय सिनेमा की इस सबसे बड़ी महागाथा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलिसले में हाल ही में दुनिया के सबसे मशहूर यूट्यूबर मिस्टरबीस्ट (MrBeast) यानी जिमी डोनाल्डसन भारत दौरे पर मुंबई आए थे। भारत यात्रा के लगभग एक हफ्ते बाद जिमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस यादगार ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

मिस्टरबीस्ट ने भारत ट्रिप को लेकर किया पोस्ट

जिमी डोनाल्डसन (MrBeast) ने इंस्टाग्राम पर भारत दौरे की कई अनसीन तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "इंडिया की ट्रिप बहुत अच्छी रही (Had a great trip to India)"। इन तस्वीरों में मिस्टरबीस्ट 'रामायण' स्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वह भारतीय स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और मनोरंजन जगत की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी खुशमिजाज अंदाज में दिखाई दिए।

मुंबई में आयोजित एक भव्य प्रमोशनल इवेंट के दौरान मिस्टरबीस्ट को फिल्म की स्टारकास्ट- रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ स्टेज शेयर करते देखा गया। इस दौरान भारतीय महाकाव्य के दो-भागों वाले रूपांतरण की झलकियां दिखाई गईं, जहां मिस्टरबीस्ट बेहद उत्साहित नज़र आए और उन्होंने स्टेज से "जय श्री राम" के नारे भी लगाए।

इवेंट में आने के लिए मिले ₹1.67 करोड़?

वैरायटी इंडिया (Variety India) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्टरबीस्ट की लाइव या वर्चुअल अपीयरेंस फीस करीब 2,00,000 डॉलर (लगभग 1.67 करोड़ रुपये) से शुरू होती है। हालांकि, मुंबई के इस स्पेशल इवेंट में शामिल होने के लिए उन्हें कितनी फीस दी गई है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि मेकर्स की तरफ से नहीं की गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि मिस्टरबीस्ट जैसी ग्लोबल हस्ती को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना निर्माता नमित मल्होत्रा की एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है, ताकि फिल्म को अमेरिका (US) और पश्चिमी देशों की नई पीढ़ी के दर्शकों तक पहुँचाया जा सके।

दिवाली पर रिलीज होगी 'रामायण: पार्ट 1'

दो पार्ट में बनने वाली इस महागाथा के पहले भाग का ऑफिशियल टाइटल 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' (Ramayana: Rise of a Legend) रखा गया है। फिल्म के पहले पार्ट में भगवान राम के शुरुआती सालों, सीता संग विवाह, वनवास और उसके बाद रावण द्वारा माता सीता के अपहरण तक की गाथा को दिखाया जाएगा। फिल्म में रावण का दमदार किरदार साउथ सुपरस्टार यश (Yash) निभा रहे हैं।

यह फिल्म 6 नवंबर 2026 को दिवाली के खास मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जबकि इसका दूसरा भाग यानी 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 09:16 am

Published on:

05 Oct 2026 08:31 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सबसे बड़े यूट्यूबर MrBeast ने रणबीर कपूर, हार्दिक पांड्या संग तस्वीरें कीं शेयर, भारत ट्रिप को लेकर लिखा खास मैसेज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कैंची धाम में जनसैलाब पर ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं से की खास अपील, बताया और कहां घूमा जा सकता है

Hanuman Ansh director Vishal Chaturvedi appeals to devotees after Neem Karoli heavy crowds
बॉलीवुड

‘आपका काम सिर्फ मनोरंजन करना है’, नसीरुद्दीन शाह-अभिजीत दीपके की मुलाकात के बाद कलाकारों पर भड़के ‘महाभारत’ फेम पुनीत इस्सर

Puneet Issar On Cockroach Janta Party
बॉलीवुड

‘मैं दिल से इंडियन ही हूं’, ‘हनुमान अंश’ के पार्वती गाने में नजर आईं ईरानी एक्ट्रेस, बोलीं- मेरा भारत से पिछले जन्म का कनेक्शन

Hanuman Ansh Agni Agyari
बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ में तब्बू का किरदार क्यों है कहानी की रीढ़? निर्देशक अभिषेक पाठक ने खोला ट्विस्ट का राज

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड

सिद्धू मूसेवाला के साथ अधूरा रह गया था राजा कुमारी का ये सपना, अब ‘ग्यारह’ से दी श्रद्धांजलि

Raja Kumari Tribute To Sidhu Moose Wala
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.