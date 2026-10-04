‘आपका काम सिर्फ मनोरंजन करना है’, नसीरुद्दीन शाह-अभिजीत दीपके की मुलाकात के बाद कलाकारों पर भड़के ‘महाभारत’ फेम पुनीत इस्सर

उन्होंने कहा कि कलाकारों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए, जिनकी वजह से वो लगातार न्यूज और विवादों में बने रहें। पुनीत इस्सर के मुताबिक, अगर कोई कलाकार न्यूज में आना चाहता है या सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है तो वह उस क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कहीं किसी कलाकार को किसी तरह का समर्थन या फंडिंग तो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वह किसी खास मुद्दे या व्यक्ति के समर्थन में बयान दे रहा है।