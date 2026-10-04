4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘आपका काम सिर्फ मनोरंजन करना है’, नसीरुद्दीन शाह-अभिजीत दीपके की मुलाकात के बाद कलाकारों पर भड़के ‘महाभारत’ फेम पुनीत इस्सर

Puneet Issar On Cockroach Janta Party: 'महाभारत' फेम एक्टर पुनीत इस्सर ने हाल ही में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के लिए आवाज उठाने वाले कलाकारों पर हमला बोला है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 04, 2026

Puneet Issar On Cockroach Janta Party

Puneet Issar (फोटो सोर्स- IMDb)

Puneet Issar On Cockroach Janta Party: अभिनेता और 'महाभारत' फेम पुनीत इस्सर ने कलाकारों के राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर बयान देने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दीपके की मुलाकात के बाद सामने आई चर्चाओं के बीच पुनीत इस्सर ने कहा कि कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और विवादित बयानों से बचना चाहिए। उनका मानना है कि कलाकारों का मुख्य काम लोगों का मनोरंजन करना और अपनी कला के जरिए दर्शकों तक पहुंचना है।

पुनीत इस्सर ने उठाए सवाल

पुनीत इस्सर ने IANS से बात करते हुए कलाकारों के राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि अगर कोई कलाकार राजनीति में जाना चाहता है तो उसे फिर राजनीति में जाकर वही काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में आने की इच्छा है तो उसे राजनीति करनी चाहिए, जबकि कलाकार के तौर पर उसका काम लोगों का मनोरंजन कर

पुनीत इस्सर ने सावधानी बरतने की दी हिदायत

उन्होंने कहा कि कलाकारों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए, जिनकी वजह से वो लगातार न्यूज और विवादों में बने रहें। पुनीत इस्सर के मुताबिक, अगर कोई कलाकार न्यूज में आना चाहता है या सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है तो वह उस क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि कहीं किसी कलाकार को किसी तरह का समर्थन या फंडिंग तो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वह किसी खास मुद्दे या व्यक्ति के समर्थन में बयान दे रहा है।

पुनीत इस्सर ने विवादों में पड़ने को लेकर भी कलाकारों को सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कंट्रोवर्सी में किसी इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। उनके मुताबिक, कलाकार होने के नाते उनकी जिम्मेदारी केवल अपनी व्यक्तिगत राय रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं और जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना चाहिए।

'बयानों के असर के बारे में सोचना चाहिए'

उन्होंने कहा कि कलाकारों को अपने बयानों के असर के बारे में सोचना चाहिए। उनके मुताबिक, भारत जैसे बड़े देश में कलाकारों की बात को बड़ी संख्या में लोग सुनते और देखते हैं, इसलिए किसी भी मुद्दे पर बयान देने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है।

पुनीत इस्सर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े कलाकारों की सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर राय अक्सर चर्चा का विषय बनती रहती है। कुछ कलाकार खुलकर अपनी राय रखते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि कलाकार को अपनी कला तक ही सीमित रहना चाहिए। पुनीत इस्सर की टिप्पणी ने एक बार फिर कलाकारों की सामाजिक भूमिका और अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी को लेकर बहस छेड़ दी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Oct 2026 06:49 pm

Published on:

04 Oct 2026 06:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘आपका काम सिर्फ मनोरंजन करना है’, नसीरुद्दीन शाह-अभिजीत दीपके की मुलाकात के बाद कलाकारों पर भड़के ‘महाभारत’ फेम पुनीत इस्सर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं दिल से इंडियन ही हूं’, ‘हनुमान अंश’ के पार्वती गाने में नजर आईं ईरानी एक्ट्रेस, बोलीं- मेरा भारत से पिछले जन्म का कनेक्शन

Hanuman Ansh Agni Agyari
बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ में तब्बू का किरदार क्यों है कहानी की रीढ़? निर्देशक अभिषेक पाठक ने खोला ट्विस्ट का राज

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड

सिद्धू मूसेवाला के साथ अधूरा रह गया था राजा कुमारी का ये सपना, अब ‘ग्यारह’ से दी श्रद्धांजलि

Raja Kumari Tribute To Sidhu Moose Wala
बॉलीवुड

AI विवाद पर राम गोपाल वर्मा ने किया पोस्ट, बोले- सेलिब्रिटीज ही बढ़ा रहे हैं आपत्तिजनक लिंक की पब्लिसिटी

Ram Gopal Varma react on AI Controversy blame celebrities why boosting the publicity
बॉलीवुड

गुरमीत चौधरी की सबसे बड़ी फैन मोनिका की कैंसर से मौत, भावुक होते हुए बोले एक्टर- मेरा दिल भर गया है

Gurmeet Choudhary
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.