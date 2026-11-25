तनीषा मुखर्जी (फोटो सोर्स- IMDb)
Tanisha Mukherji On Ramayana: फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' को लेकर दर्शकों और फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने भी फिल्म देखने के बाद अपनी राय रखी है। उन्होंने रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में शानदार बताया, वहीं यश की रावण के रूप में परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। लेकिन साई पल्लवी को सीता के किरदार में देखकर वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुईं। तनीषा का कहना है कि साई पल्लवी की कास्टिंग उन्हें इस किरदार के लिए सही नहीं लगी और इसकी वजह से वो फिल्म के सीन से जुड़ नहीं पाईं।
तनीषा मुखर्जी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि उन्होंने आखिरकार 'रामायण' देख ली है और फिल्म को लेकर मीडिया में दिखाई जा रही कई बातें भ्रामक हैं। अभिनेत्री के मुताबिक, फिल्म में रणबीर कपूर का प्रदर्शन शानदार है।
तनीषा ने यह भी बताया कि रणबीर को फिल्म 'एनिमल' में देखने के बाद उनके मन में सवाल था कि क्या वह उन्हें भगवान राम के किरदार में स्वीकार कर पाएंगी। हालांकि, फिल्म देखने के बाद उनकी यह आशंका दूर हो गई। उन्होंने रणबीर की तारीफ करते हुए लिखा कि वह भगवान राम के रूप में परफेक्ट हैं।
जहां तनीषा रणबीर कपूर के अभिनय से प्रभावित हुईं, वहीं साई पल्लवी की कास्टिंग को लेकर उनकी राय अलग रही। उन्होंने अभिनेत्री की प्रतिभा पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन सीता के किरदार के लिए उन्हें सही चुनाव नहीं माना।
तनीषा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मुझे यकीन है कि साई पल्लवी एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे लिए वह सीता के किरदार में बिल्कुल सही नहीं हैं। वो मुझे फिल्म के सीन से पूरी तरह अलग कर देती हैं।'
इस तरह तनीषा ने साफ किया कि उनकी असहमति साई पल्लवी के अभिनय से ज्यादा उनके किरदार के लिए चुने जाने को लेकर है। हालांकि, उन्होंने फिल्म के विजुअल्स, कहानी और अभिनय की तारीफ भी की।
तनीषा मुखर्जी ने फिल्म में यश के अभिनय की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यश ने रावण के किरदार में उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। उनके मुताबिक, यश ने अपने किरदार को पूरी तरह पर्दे पर उतारा है।
अभिनेत्री ने रणबीर कपूर और यश की जोड़ी को फिल्म की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने लिखा कि दोनों कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को शानदार तरीके से निभाया है। रावण के रूप में यश भगवान राम के किरदार के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी नजर आते हैं। तनीषा ने दर्शकों को फिल्म देखने की सलाह भी दी।
बॉक्स ऑफिस पर भी 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का प्रदर्शन चर्चा में है। 24 नवंबर, मंगलवार को फिल्म ने भारत में 17.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह सोमवार को हुई 12.70 करोड़ रुपये की कमाई से 37.8 प्रतिशत ज्यादा है।
फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 972.95 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि घरेलू ग्रॉस कमाई 1,162.15 करोड़ रुपये हो चुकी है। वहीं, विदेशों से फिल्म ने 573 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म की दुनियाभर में कुल ग्रॉस कमाई 1,735.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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