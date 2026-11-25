Tanisha Mukherji On Ramayana: फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' को लेकर दर्शकों और फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने भी फिल्म देखने के बाद अपनी राय रखी है। उन्होंने रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में शानदार बताया, वहीं यश की रावण के रूप में परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। लेकिन साई पल्लवी को सीता के किरदार में देखकर वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुईं। तनीषा का कहना है कि साई पल्लवी की कास्टिंग उन्हें इस किरदार के लिए सही नहीं लगी और इसकी वजह से वो फिल्म के सीन से जुड़ नहीं पाईं।