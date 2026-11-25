Chirag Paswan-Arushi Nishank Marriage Rumours: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और अभिनेत्री आरुषि निशंक के साथ उनका नाम जोड़े जाने के बाद दोनों की शादी की अफवाहें भी सामने आई थीं। हालांकि, आरुषि ने हाल ही में इन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। इस बीच चिराग पासवान का एक पुराना इंटरव्यू चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने शादी और मुख्यमंत्री की कुर्सी में से अपनी प्राथमिकता बताई थी। उनका जवाब था कि उनके लिए फिलहाल शादी से ज्यादा जरूरी मुख्यमंत्री बनना है।