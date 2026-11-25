स्काउट ओपी, लव गिल और काश्वी (फोटो सोर्स- ANI)
Scout OP-Love Gill Controversy: 'बिग बॉस 20' में जल्द ही फैमिली वीक शुरू होने वाला है। इस दौरान शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स के परिवार के सदस्य घर में आकर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरनंदानी ने साफ कर दिया है कि वह इस बार उनसे मिलने बिग बॉस के घर नहीं जाएंगी। काश्वी ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान इसकी वजह भी बताई। उनका कहना है कि वह शो से जुड़ी किसी और परेशानी का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं और इस बार घर से दूर रहना ही पसंद करेंगी।
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में काश्वी से एक फैन ने पूछा कि क्या वह फैमिली वीक के दौरान स्काउट से मिलने बिग बॉस के घर जाएंगी? इस पर उन्होंने बताया कि वह काफी पहले ही इस न्योते को ठुकरा चुकी हैं।
काश्वी ने कहा, 'यार, फैमिली वीक के लिए मैं पहले ही काफी पहले मना कर चुकी थी।' इसके बाद उन्होंने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा, 'मुझे और प्रॉब्लमैटिक नहीं होना है। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मुझे बस आराम से रहना है।'
काश्वी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका फैसला अचानक नहीं लिया गया है। वह पहले से ही शो के इस हिस्से में शामिल नहीं होने का मन बना चुकी थीं। फैंस की ओर से दोबारा विचार करने की अपील के बावजूद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला।
काश्वी ने ये भी बताया कि उनकी जगह स्काउट से मिलने के लिए उनके परिवार के दूसरे सदस्य बिग बॉस के घर जा सकते हैं। उनके मुताबिक, स्काउट के माता-पिता में से कोई एक या फिर रोहित भाई को फैमिली वीक में जाना चाहिए।उन्होंने कहा, "या तो उनके माता-पिता में से कोई एक जाए या रोहित भाई। मेरे हिसाब से इन लोगों में से किसी एक को जाना चाहिए।"
काश्वी का मानना है कि अगर स्काउट को कोई संदेश देना है तो उनके माता-पिता या रोहित भाई बेहतर तरीके से यह बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस बार फैमिली वीक का हिस्सा नहीं बनेंगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी काश्वी बिग बॉस 20 के मंच पर स्काउट से मिलने पहुंची थीं। हालांकि, उनकी यह मुलाकात किसी भावुक पारिवारिक पल के बजाय विवाद की वजह बन गई थी। उस दौरान उन्होंने होस्ट रोहित शेट्टी के सामने स्काउट से बात करते हुए शो की दूसरी कंटेस्टेंट लव गिल के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाए थे।
काश्वी ने स्काउट के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उनसे लव के साथ अपनी बातचीत और नजदीकियों को लेकर सीमाएं बनाए रखने की बात कही थी। उन्होंने स्काउट को लव से दूरी बनाने की सलाह भी दी थी। इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी और काश्वी को उनकी कुछ टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्होंने अपनी कुछ बातों को लेकर माफी भी मांगी थी।
लाइव स्ट्रीम में काश्वी ने अपनी पिछली मौजूदगी का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय वह अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ बिग बॉस के मंच पर गई थीं। उन्होंने कहा कि मंच से उतरने के बाद उन्होंने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया था।
हालांकि, अब वह दोबारा शो का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। ऐसे में फैमिली वीक में स्काउट से मिलने कौन आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल काश्वी के बयान से इतना साफ है कि इस बार वह कैमरे और शो की गतिविधियों से दूरी बनाए रखना चाहती हैं।
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