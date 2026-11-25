Scout OP-Love Gill Controversy: 'बिग बॉस 20' में जल्द ही फैमिली वीक शुरू होने वाला है। इस दौरान शो में मौजूद कंटेस्टेंट्स के परिवार के सदस्य घर में आकर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि, स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरनंदानी ने साफ कर दिया है कि वह इस बार उनसे मिलने बिग बॉस के घर नहीं जाएंगी। काश्वी ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान इसकी वजह भी बताई। उनका कहना है कि वह शो से जुड़ी किसी और परेशानी का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं और इस बार घर से दूर रहना ही पसंद करेंगी।