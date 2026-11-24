अविनाश मिश्रा-कावेरी प्रियम (फोटो सोर्स- IMDb)
Avinash Mishra-Eisha Singh Break Up Controversy: टीवी एक्टर और 'बिग बॉस 18' फेम अविनाश मिश्रा ने आखिरकार ईशा सिंह के साथ अपने रिश्ते के टूटने की पुष्टि कर दी है। अविनाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर न सिर्फ ब्रेकअप की बात स्वीकार की, बल्कि इसकी पूरी जिम्मेदारी भी खुद ली। उन्होंने ईशा और उनके परिवार से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने और खुद पर काम करने की जरूरत है। इस बीच उनके ब्रेकअप पर 'बिग बॉस 18' की पूर्व कंटेस्टेंट कावेरी प्रियम और कशिश कपूर की सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींच लिया है। दोनों ने बिना किसी का नाम लिए कुछ ऐसा लिखा, जिसे अविनाश और ईशा के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की पुष्टि करने के बाद कावेरी प्रियम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कुछ एक्टर्स कैमरे से ज्यादा रियल लाइफ में अच्छी एक्टिंग करते हैं। कुछ भी हो जाए, नहीं सुधरेंगे।'
कावेरी ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस समय उन्होंने यह बात लिखी है, उसे अविनाश और ईशा के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी इस पोस्ट के अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं। हालांकि, कावेरी ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका इशारा किसकी तरफ है।
वहीं, 'बिग बॉस 18' की एक और पूर्व कंटेस्टेंट कशिश कपूर ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने अपने कार्ड बिल्कुल सही खेले थे।'
कशिश की इस पोस्ट को भी अविनाश और ईशा के रिश्ते में आई दरार से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि कावेरी और कशिश दोनों ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके लिखने के अंदाज ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू कर दी है।
दरअसल, अविनाश मिश्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई वीडियो शेयर किए थे। इनमें उन्होंने ईशा सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं पर बात की। अविनाश ने बताया कि वह काफी समय से इस मामले पर चुप थे, लेकिन अब अपनी बात रखना चाहते हैं।
उन्होंने अपने डीजे कार्यक्रम में 'बेवफा' गाना बजाने का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और एडिट बनाए जाने लगे। इस पूरे मामले से ईशा को काफी परेशानी हुई और उनके परिवार को भी तकलीफ पहुंची।
अविनाश ने कहा कि उनका किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने ईशा और उनके परिवार से माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनके अलग होने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो वह खुद हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह उनकी गलती है और उन्हें खुद को सुधारने की जरूरत है।
एक्टर ने लोगों से अपील की कि इस निजी मामले में ईशा के परिवार और दोस्तों को शामिल न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वह खुद को बेहतर महसूस नहीं करेंगे, तब तक सोशल मीडिया और लोगों के बीच वापस नहीं आएंगे।
अविनाश और ईशा की मुलाकात सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में हुई थी। शो के दौरान दोनों की नजदीकियों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद दोनों एक साथ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए।
हाल ही में 'पति पत्नी और पंगा सीजन 2' में भी दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर बात की थी। ईशा ने कहा था कि जब तक कोई रिश्ता आधिकारिक नहीं होता, तब तक वह खुद को किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं मानतीं। वहीं, अविनाश ने कहा था कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हैं।
हालांकि, कुछ समय बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद ईशा की मां का बताया जा रहा एक वॉइस नोट भी सामने आया था, जिसमें रिश्ते में हुई तकलीफ को लेकर बातें कही गई थीं। हालांकि, इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।अब अविनाश के ब्रेकअप स्वीकार करने के बाद कावेरी प्रियम और कशिश कपूर की पोस्ट ने इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है।
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