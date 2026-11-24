Gullu Confesses Feelings For Kanika Mann: 'बिग बॉस 20' में इन दिनों रिश्तों और भावनाओं का नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में कंटेस्टेंट कुशल तंवर उर्फ गुल्लू ने अपनी दोस्त कनिका मान के सामने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने घरवालों को भी हैरान कर दिया। गुल्लू ने कनिका के सामने अपने दिल की बात रखते हुए स्वीकार किया कि अब उनके मन में कनिका के लिए सिर्फ दोस्ती वाली भावनाएं नहीं रह गई हैं। उन्होंने कहा कि वह उन्हें पसंद करने लगे हैं और यह पसंद अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। गुल्लू की इस बात पर कनिका कुछ देर के लिए चुप हो गईं। हालांकि, बाद में दोनों के बीच इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई, जिसमें कनिका भावुक होकर रोने लगीं।