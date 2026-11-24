Eisha Singh-Avinash Mishra Breakup Controversy: टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। ईशा सिंह के साथ कथित ब्रेकअप और धोखा देने के आरोपों के बीच अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पहले ईशा सिंह ने अविनाश और टीवी एक्ट्रेस ऋषिता कोठारी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था। अब खबर है कि ऋषिता और उनके बॉयफ्रेंड मृदुल मीणा ने भी अविनाश से सोशल मीडिया पर दूरी बना ली है। इसके अलावा शगुन शर्मा और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट रजत दलाल के भी अविनाश को अनफॉलो करने की खबरें सामने आ रही हैं।