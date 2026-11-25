Yash Maheshwari Sindoor Controversy: स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी अपने एक विवादित वीडियो को लेकर मुश्किलों में घिर गए हैं। उन्होंने छठ पूजा और बिहार की विवाहित महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा को लेकर ऐसा मजाक किया, जिस पर सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता ऋतु जायसवाल ने उनके खिलाफ बिहार के हर जिले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं, पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और नेता संजय निरुपम ने भी कॉमेडियन की टिप्पणी की आलोचना की है। बढ़ते विवाद के बीच यश ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांग ली है, लेकिन उनकी माफी से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है।