गोविंदा के बेटे यशवर्धन को पैपराजी पर आया गुस्सा, मां सुनीता आहूजा के साथ पहुंचे थे कोर्ट

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच बुधवार 19 अगस्त को सुनीता आहूजा अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आईं। दोनों की मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, उनकी मैनेजर ने ये साफ कर दिया है कि सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ डिवोर्स केस को वापस ले लिया है।