विजय देवरकोंडा का चौंकाने वाला खुलासा, ‘लाइगर’ के लिए 10 घंटे नहीं पिया पानी, शूट से पहले चाटते थे आइस क्यूब

एक्टर ने बताया कि एक बार उन्हें पता था कि चार घंटे की शूटिंग के बाद वह पानी पी पाएंगे। उन्होंने अपनी टीम से पहले ही कह दिया था कि शूट खत्म होते ही उनके लिए नारियल पानी और करीब 4 लीटर पानी तैयार रखा जाए। विजय के मुताबिक, उस वक्त उन्हें खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिर्फ पानी चाहिए था। हालांकि, करीब ढाई घंटे की शूटिंग के बाद ही विजय ने टीम से शूट खत्म करने के लिए कह दिया। उन्होंने माना कि उस समय उनके लिए शूटिंग जारी रखना काफी मुश्किल हो गया था।