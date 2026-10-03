‘बापू, इधर देख ले’, अक्षर पटेल को देखते ही नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने लगाई आवाज, वायरल हुआ VIDEO

3 अक्टूबर को जापान के निशिन में कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए एशियाई खेल 2026 के पुरुषों के T20 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान पर यादगार जीत हासिल की और अपने पड़ोसी देश को 19 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 211/6 रन बनाए और फिर पाकिस्तान को लक्ष्य का पीछा करते हुए 192/6 पर रोक दिया। अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी से छाप छोड़ी और अपने चार ओवरों में 2/29 का आंकड़ा दर्ज कराया, जिसके बाद भारत ने धैर्य बनाए रखा और आखिरकार गोल्ड मेडल अपने नाम किया।