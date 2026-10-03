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‘बापू, इधर देख ले’, अक्षर पटेल को देखते ही नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने लगाई आवाज, वायरल हुआ VIDEO

Agu Stanley Axar Patel Video: 3 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए रोमांचक मैच में भारत का हौसला बढ़ाने वाले फैंस में 'अलायंस' फेम नाइजीरियाई कंटेंट क्रिएटर आगु स्टेनली का अक्षर पटेल के लिए जोश भरा बुलावा स्टेडियम में एक मजेदार मोमेंट में बदल गया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 03, 2026

Agu Stanley Axar Patel

अक्षर पटेल को देखते ही नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने लगाई आवाज। (फोटो सोर्स: instagram- @istanboss)

Agu Stanley Axar Patel: 'अलायंस' फेम और कंटेंट क्रिएटर आगु स्टेनली ने 3 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान मैच का भरपूर मजा लिया। एशियन गेम्स 2026 का आनंद लेते हुए 'अलायंस' फेम नाइजीरियाई कंटेंट क्रिएटर आगु स्टेनली (Agu Stanley) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल के साथ एक मजेदार पल कैद हो गया।

आगु स्टेनली ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

सबसे आगे की लाइन में खड़े होकर, आगु गेम रिकॉर्ड करते हुए भारत का उत्साह बढ़ाते दिखे। उसी दौरान उन्होंने आवाज लगाई, "बापू, ओए बापू, एक बार इधर देख ले।" बाउंड्री के पास खड़े अक्षर ने आगु की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा और फैंस की ओर बढ़े।

सोशल मीडिया पर इस पल को शेयर करते हुए आगु ने वीडियो का कैप्शन लिखा, "सबके लिए अक्षर, मेरे लिए बापू।" उन्होंने यह भी लिखा, "बापू की बॉलिंग देखते ही, विकेट को होती है चिंता।" भारत के लिए आगु के जोश भरे समर्थन ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान भी खींचा। एक यूजर ने कमेंट किया, "भाई तू इंडिया की सिटिजनशिप ले ले," जबकि दूसरे ने लिखा, "आगु भाई हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं।"

अक्षर पटेल का निक नेम है 'बापू'

अक्षर पटेल को "बापू" के नाम से जाना जाता है, यह निकनेम उन्हें तब मिला था जब वह एमएस धोनी के साथ खेलते थे। अक्षर ने पहले बताया था कि धोनी ने मैच के दौरान उन्हें बुलाने के लिए "बापू" नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया था।

चूंकि उनके साथी गुजराती क्रिकेटर रवींद्र जडेजा पहले से ही इस निकनेम से जाने जाते थे, इसलिए धोनी ने अक्षर के लिए भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह नाम धीरे-धीरे उनके टीम के साथियों और फैंस के बीच मशहूर हो गया और तब से यह भारतीय ऑल-राउंडर के साथ जुड़ा हुआ है।

भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराया

3 अक्टूबर को जापान के निशिन में कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए एशियाई खेल 2026 के पुरुषों के T20 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान पर यादगार जीत हासिल की और अपने पड़ोसी देश को 19 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 211/6 रन बनाए और फिर पाकिस्तान को लक्ष्य का पीछा करते हुए 192/6 पर रोक दिया। अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी से छाप छोड़ी और अपने चार ओवरों में 2/29 का आंकड़ा दर्ज कराया, जिसके बाद भारत ने धैर्य बनाए रखा और आखिरकार गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

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Entertainment

Updated on:

03 Oct 2026 06:28 pm

Published on:

03 Oct 2026 06:28 pm

Hindi News / Entertainment / ‘बापू, इधर देख ले’, अक्षर पटेल को देखते ही नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने लगाई आवाज, वायरल हुआ VIDEO

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