फ्लाईदुबई हादसे के बाद शाहरुख खान ने कैप्टन स्मित मच्छार को किया सलाम, बोले- ‘जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मजबूती से खड़े रहे’

कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी पर बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। सलमान खान ने उन्हें सलाम करते हुए लिखा, “कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं, आपके साथ उड़ना खुशी की बात होगी। वेल डन ब्रो।” तो वहीं विक्की कौशल ने कॉकपिट में कैप्टन स्मित की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें “ब्रेवहार्ट” कहा। सनी देओल ने उनके साहस और सूझबूझ की तारीफ की, जबकि तमन्ना भाटिया ने लिखा कि घायल होने के बावजूद वह उन 174 लोगों के बारे में सोच रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी उन पर थी।