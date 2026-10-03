3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

फ्लाईदुबई हादसे के बाद शाहरुख खान ने कैप्टन स्मित मच्छार को किया सलाम, बोले- ‘जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मजबूती से खड़े रहे’

Captain Smit Machchhar : फ्लाईदुबई कॉकपिट हादसे के बाद शाहरुख खान ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी को सलाम किया। सलमान खान, रणवीर सिंह और विक्की कौशल समेत कई सितारों ने भी तारीफ की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 03, 2026

Captain Smit Machchhar and Shah Rukh Khan

कैप्टन स्मित मच्छार के मुरीद हुए शाहरुख खान (सोर्स: x-@IndianMalta/IMDb)

Shah Rukh Khan Instagram: दुबई-तेल अवीव की फ्लाइट में हुए खौफनाक कॉकपिट हादसे के बाद भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की दुनियाभर में तारीफ हो रही है। बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर पायलट के साहस को सलाम कर रहे हैं। शाहरुख खान ने भी कैप्टन स्मित मच्छार की तारीफ करते हुए उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है।

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में कॉकपिट के अंदर कैप्टन स्मित मच्छार और उनके को-पायलट के बीच हिंसक घटना हुई। खबरों के मुताबिक, को-पायलट ने कैप्टन पर हमला किया, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। विमान में कुल 174 लोग सवार थे।

शाहरुख खान ने कैप्टन स्मित को किया सलाम

शाहरुख खान ने कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की तारीफ करते हुए लिखा कि वह उस वक्त मजबूती से खड़े रहे, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात का सामना करना और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना आसान नहीं था, लेकिन कैप्टन ने विमान में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया।

शाहरुख ने कैप्टन को हिम्मत और फर्ज का सच्चा उदाहरण बताते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने यह भी कहा कि देश को उन पर गर्व है।

घायल होने के बावजूद खोला कॉकपिट का दरवाजा

घटना के दौरान विमान तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इसके बाद क्रू मेंबर और यात्री कॉकपिट में पहुंचे और हमलावर को काबू करने में मदद की। विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ा गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। बता दें, बाद में अस्पताल से वीडियो कॉल के जरिए कैप्टन स्मित ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात की और घटना के दौरान अपने अनुभव के बारे में बताया। मोदी ने उनके साहस और सूझबूझ की तारीफ की।

सलमान से लेकर रणवीर और विक्की तक, सितारों ने किया सलाम

कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी पर बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। सलमान खान ने उन्हें सलाम करते हुए लिखा, “कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सलाम करते हैं, आपके साथ उड़ना खुशी की बात होगी। वेल डन ब्रो।” तो वहीं विक्की कौशल ने कॉकपिट में कैप्टन स्मित की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें “ब्रेवहार्ट” कहा। सनी देओल ने उनके साहस और सूझबूझ की तारीफ की, जबकि तमन्ना भाटिया ने लिखा कि घायल होने के बावजूद वह उन 174 लोगों के बारे में सोच रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी उन पर थी।

इसके अलावा रणवीर सिंह, अनिल कपूर, आर. माधवन, परेश रावल, शिल्पा शेट्टी और जैकी श्रॉफ समेत कई सितारों ने भी कैप्टन स्मित के जल्द ठीक होने की कामना की है। कैप्टन स्मित मच्छार का इलाज फिलहाल जारी है। इस घटना की जांच भी चल रही है और को-पायलट के हमले के पीछे की वजहों को लेकर अभी जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 03:16 pm

Published on:

03 Oct 2026 02:43 pm

Hindi News / Entertainment / फ्लाईदुबई हादसे के बाद शाहरुख खान ने कैप्टन स्मित मच्छार को किया सलाम, बोले- ‘जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मजबूती से खड़े रहे’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रामायण-महाभारत तो पहले भी थीं, फिर अब क्यों मच रही है माइथोलॉजी फिल्मों की धूम? समझिए पूरा ट्रेंड

Mythology Movies Trend
मनोरंजन

प्रियंका चोपड़ा के बाल्ड लुक पर फैंस के अजीबोगरीब रिएक्शन, निक जोनास तक का जिक्र कर बैठे यूजर्स, हुआ वायरल

Priyanka Chopra bald look
मनोरंजन

बेघर होने के बाद रीति तिवारी की सलमान खान ने घर में कराई एंट्री? बोले- सबको लगा वो चली गईं

Rhiti Tiwari entry in Bigg Boss 20 New Promo salman khan weekend ka vaar
OTT

गुस्सैल जया बच्चन को यूं मुस्कुराते देख हैरान हुए फैंस, अमिताभ और गुलजार संग VIDEO ने खींचा ध्यान, यूजर्स बोले- ‘ये हंसती भी है’

Jaya Bachchan
मनोरंजन

‘Farzi 2’ में शाहिद कपूर के साथ रोमांस करेंगी युक्ति थरेजा! इमरान हाशमी संग कर चुकी हैं काम

farzi 2 new actress yukti thareja
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.