गुस्सैल जया बच्चन को यूं मुस्कुराते देख हैरान हुए फैंस, अमिताभ और गुलजार संग VIDEO ने खींचा ध्यान, यूजर्स बोले- ‘ये हंसती भी है’

एक यूजर ने जया की मुस्कान को “जयाजी की वो मासूम मुस्कान” बताया। एक अन्य यूजर ने लिखा, “वाह, वह एक बार मुस्कुरा रही हैं।” वहीं, एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि जया इस दौरान सच में खुश नजर आ रही थीं। इस कैंडिड वीडियो में अमिताभ बच्चन और गुलजार के साथ जया बच्चन का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ रहा है। हालांकि, कमेंट्स में कुछ लोगों ने जया के पैपराजी के साथ व्यवहार का जिक्र करते हुए भी प्रतिक्रिया दी।