‘कुछ दोस्तों ने मुझे उकसाया था’, Rise and Fall 2 में आकांक्षा चौधरी के खिलाफ बोलने को लेकर कायरा ने मानी अपनी गलती

आकांक्षा चौधरी को लेकर बदल गई कायरा की राय (सोर्स: instagram-tcx.official)
Kaira Anu statement: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आईं कायरा अनु ने आकांक्षा चौधरी के साथ अपने रिश्ते और पुरानी राय को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कायरा ने माना कि शायद वह आकांक्षा के बारे में गलत थीं और उन्हें उसके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि शो के मेकर्स ने उन्हें आकांक्षा को सपोर्ट करने के लिए कहा था। कायरा के इस खुलासे के बाद दोनों के बीच के पुराने इक्वेशन को लेकर एक नया पहलू सामने आया है।
कायरा अनु ने माना कि आकांक्षा को लेकर उनकी पहले की सोच सही नहीं थी। उनके मुताबिक, उन्हें आकांक्षा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दोस्तों ने उन्हें आकांक्षा के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया था।
दोस्तों की ओर से उन्हें यह कहा गया था कि आकांक्षा शो की विनर थी और इसलिए उन्हें इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि, अब कायरा का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से उन्होंने स्वीकार किया कि वह आकांक्षा को लेकर गलत थीं।
कायरा अनु ने यह भी बताया कि मेकर्स ने उन्हें आकांक्षा के गेस्ट के तौर पर शो में आने के लिए अप्रोच किया था। कायरा इसके लिए तैयार भी हो गई थीं और आकांक्षा को सपोर्ट करने के लिए राजी थीं।
हालांकि, उनके मुताबिक, आखिरी समय में मेकर्स ने उनका यह अपीयरेंस कैंसिल कर दिया। इस खुलासे ने शो में कायरा और आकांक्षा के बीच के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चा को एक अलग दिशा दे दी है।
कायरा अनु के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि कायरा ने जिन लोगों से दोस्ती की, उसे दिल से निभाया और अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ तो उन्होंने सामने आकर उसे स्वीकार भी किया। यूजर ने उन्हें ‘रियल’ बताते हुए कहा कि हर किसी में अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं होती।
एक अन्य यूजर ने शो में कायरा की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए लिखा कि ‘राइज एंड फॉल’ की 5-6 दिन की उनकी जर्नी में उन्होंने सबसे ज्यादा कंटेंट दिया, दर्शकों का मनोरंजन किया और टास्क में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई इन प्रतिक्रियाओं को यूजर्स की राय के तौर पर ही देखा जा रहा है। कायरा और आकांक्षा के बीच के रिश्ते को लेकर सामने आया यह नया बयान शो से जुड़े उनके पुराने इक्वेशन पर एक और जानकारी जरूर जोड़ता है। ‘राइज एंड फॉल’ में कायरा का सफर और उनके रिश्ते लगातार चर्चा में रहे। अब आकांक्षा को लेकर अपनी पुरानी राय पर उनका पलटना और मेकर्स से जुड़ा यह खुलासा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।
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