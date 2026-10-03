‘कुछ दोस्तों ने मुझे उकसाया था’, Rise and Fall 2 में आकांक्षा चौधरी के खिलाफ बोलने को लेकर कायरा ने मानी अपनी गलती

एक अन्य यूजर ने शो में कायरा की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए लिखा कि ‘राइज एंड फॉल’ की 5-6 दिन की उनकी जर्नी में उन्होंने सबसे ज्यादा कंटेंट दिया, दर्शकों का मनोरंजन किया और टास्क में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आई इन प्रतिक्रियाओं को यूजर्स की राय के तौर पर ही देखा जा रहा है। कायरा और आकांक्षा के बीच के रिश्ते को लेकर सामने आया यह नया बयान शो से जुड़े उनके पुराने इक्वेशन पर एक और जानकारी जरूर जोड़ता है। ‘राइज एंड फॉल’ में कायरा का सफर और उनके रिश्ते लगातार चर्चा में रहे। अब आकांक्षा को लेकर अपनी पुरानी राय पर उनका पलटना और मेकर्स से जुड़ा यह खुलासा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।