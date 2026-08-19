’11 बच्चे करने का सपना था’, एक्स बॉयफ्रेंड ने उड़ाया पीरियड्स का मजाक, अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन बोलीं- अब नहीं चाहिए बच्चे

ध्यान वर्मा के यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत के दौरान अनुपमा ने बताया कि उनका पिछला रिश्ता उनके लिए बेहद कठिन अनुभव रहा। अभिनेत्री के मुताबिक, उस दौर में उन्हें अपने अभिनेता होने, आत्मविश्वास रखने और महिला होने तक को लेकर संकोच महसूस होने लगा था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पार्टनर कथित तौर पर बहस के दौरान उनके पीरियड्स को मुद्दा बना देते थे। जब वह किसी ऐसी बात को लेकर सवाल करती थीं जो उन्हें गलत लगती थी, तो उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उसे पीरियड्स या PMS से जोड़ दिया जाता था।