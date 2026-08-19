’11 बच्चे करने का सपना था’, एक्स बॉयफ्रेंड ने उड़ाया पीरियड्स का मजाक, अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन बोलीं- अब नहीं चाहिए बच्चे

अनुपमा परमेश्वरन (फोटो सोर्स- Instagram/ anupamaparameswaran96)
Anupama Parmeswaran On Periods: साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने अपनी निजी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की है। एक हालिया बातचीत में अभिनेत्री ने बिना किसी का नाम लिए अपने पुराने रिश्ते के अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके पूर्व बॉयफ्रेंड के बर्ताव ने उन्हें भावनात्मक तौर पर इस कदर प्रभावित किया कि वह अपनी पहचान, उपलब्धियों और यहां तक कि एक महिला होने को लेकर भी शर्म महसूस करने लगी थीं।
अनुपमा के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभिनेत्री ने अपने पूर्व पार्टनर की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।
ध्यान वर्मा के यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत के दौरान अनुपमा ने बताया कि उनका पिछला रिश्ता उनके लिए बेहद कठिन अनुभव रहा। अभिनेत्री के मुताबिक, उस दौर में उन्हें अपने अभिनेता होने, आत्मविश्वास रखने और महिला होने तक को लेकर संकोच महसूस होने लगा था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पार्टनर कथित तौर पर बहस के दौरान उनके पीरियड्स को मुद्दा बना देते थे। जब वह किसी ऐसी बात को लेकर सवाल करती थीं जो उन्हें गलत लगती थी, तो उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उसे पीरियड्स या PMS से जोड़ दिया जाता था।
अनुपमा के मुताबिक, लगातार ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के कारण उनके भीतर अपनी ही पहचान को लेकर नकारात्मक भावनाएं पैदा होने लगी थीं। उन्होंने जिस तरह अपने अनुभव को साझा किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस रिश्ते ने उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर डाला था।
अनुपमा ने अपनी जिंदगी में आए बदलाव का जिक्र करते हुए एक चौंकाने वाली बात भी बताई। अभिनेत्री ने कहा कि कभी उन्होंने बड़ा परिवार बनाने का सपना देखा था और वह 11 बच्चों की मां बनने की कल्पना करती थीं।
लेकिन उनके मुताबिक, उस रिश्ते के अनुभव ने बच्चों और मातृत्व को लेकर उनकी सोच बदल दी। अब वह फिलहाल बच्चे नहीं चाहतीं। यह बदलाव उनके लिए सिर्फ भविष्य की योजना बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके पिछले भावनात्मक अनुभवों से भी जुड़ा हुआ नजर आता है।
अनुपमा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लिया। इसके बावजूद इंटरनेट पर उनके कथित पुराने रिश्ते को लेकर अभिनेता ध्रुव विक्रम का नाम चर्चा में आ गया है। दोनों के रिश्ते को लेकर पहले भी अफवाहें सामने आती रही हैं और दोनों की साथ में काम करने की वजह से भी ऐसी चर्चाओं को हवा मिली थी।
हालांकि, यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि अनुपमा परमेश्वरन और ध्रुव विक्रम ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। इसलिए अभिनेत्री के हालिया बयान को सीधे तौर पर किसी एक व्यक्ति से जोड़ना सही नहीं होगा।
अनुपमा के इस खुलासे ने रिश्तों में भावनात्मक व्यवहार और महिलाओं के पीरियड्स को लेकर बने सामाजिक नजरिए पर भी चर्चा छेड़ दी है। अभिनेत्री ने जिस अनुभव का जिक्र किया, वह बताता है कि किसी व्यक्ति के निजी स्वास्थ्य या शारीरिक प्रक्रिया को बहस के दौरान उसके खिलाफ इस्तेमाल करना कितना गहरा भावनात्मक असर डाल सकता है।
फिलहाल अनुपमा अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद फैंस उनके पुराने रिश्ते और निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल कर रहे हैं। लेकिन अभिनेत्री ने फिलहाल किसी का नाम लिए बिना सिर्फ अपने अनुभव को सामने रखा है।
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