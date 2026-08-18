‘शट अप सुनीता जी, गोविंदा को अकेले छोड़ दो’, वेटरन जर्नलिस्ट ने लगाई फटकार, बोले- आपने हदें पार कर दीं

Sunita Ahuja-Govinda Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। गोविंदा के फिल्म रुपा की एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ स्पॉट होने पर सुनीता आहूजा के रिएक्शन के बाद अब कई लोग उनके रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ गोविंदा के चीटिंग करने की अफवाहें जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सुनीता आहूजा ने गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया था। अब इस पूरे मामले पर वेटरन जर्नलिस्ट फरीदून शहरयार ने सुनीता को फटकार लगाई है। लंबा-चौड़ा पोस्ट करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।