‘मेरे जवानी के सपने ना देखो बाबा जी’, बाबा रामदेव के कैरेक्टर वाले बयान पर भड़की कंगना रनौत

Kangana Ranaut Vs Baba Ramdev: बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनका सामना योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी से हुआ है। दोनों के बीच विवाद की शुरुआत कंगना के Gen Z को लेकर दिए गए बयान से हुई, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अभिनेत्री के पुराने जीवन और उनकी जवानी का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। अब कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए बाबा रामदेव को ऐसा जवाब दिया है, जिसने पूरे मामले को और गर्म कर दिया है।