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आलिया भट्ट की ‘Dont Be Shy’ की कास्ट पहुंचेंगे कॉलेज, फिल्म देखने के बाद जेन-Z छात्रों से करेंगे बातचीत

Dont Be Shy Actors: प्राइम वीडियो की ‘डोंट बी शाइ’ की कास्ट रिलीज के बाद पहली बार जेन-जेड दर्शकों से खास बातचीत करेगी। ठाकुर कॉलेज के छात्र फिल्म देखने के बाद कलाकारों से सीधे सवाल पूछ सकेंगे।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 06, 2026

Dont Be Shy

‘डोंट बी शाइ’ की कास्ट का रिलीज के बाद होगा खास इंटरैक्शन (सोर्स: X-@BlissfulYana)

Dont Be Shy Movie: प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी रोमांटिक कॉमेडी ‘डोंट बी शाइ’ के युवा कलाकार अब सीधे जेन-Z दर्शकों से रूबरू होने वाले हैं। फिल्म की रिलीज के बाद पहली बार कास्ट मीडिया के सामने बातचीत करेगी। इसके लिए कलाकार ठाकुर कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करेंगे, जहां स्टूडेंट्स फिल्म देखने के बाद उनसे सीधे सवाल पूछ सकेंगे और अपना रिएक्शन भी साझा करेंगे।

फिल्म देखने के बाद कलाकारों से सवाल करेंगे छात्र

इस खास बातचीत का मकसद फिल्म के युवा कलाकारों और उनकी जेन-जेड ऑडियंस के बीच सीधा कनेक्शन बनाना है। कार्यक्रम में ठाकुर कॉलेज के छात्र पहले ‘डोंट बी शाइ’ देखेंगे। इसके बाद वे फिल्म की कास्ट के साथ बातचीत करेंगे।

इस दौरान छात्र कलाकारों से उनके किरदारों, परफॉर्मेंस और फिल्म का हिस्सा बनने के अनुभव से जुड़े सवाल पूछेंगे। साथ ही, फिल्म देखने के बाद उन्हें अपनी राय और अनुभव सीधे कलाकारों के साथ साझा करने का मौका भी मिलेगा।

पहली बार दर्शकों के बीच होगी कास्ट की बातचीत

फिल्म के प्रीमियर के बाद यह कलाकारों की पहली मीडिया-सामना वाली बातचीत होगी। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में फिल्म की कहानी और किरदारों को उस जेन-Z ऑडियंस के नजरिए से समझने का मौका मिलेगा, जिसे ध्यान में रखकर फिल्म की युवा कहानी और किरदारों को पेश किया गया है।

‘डोंट बी शाइ’ 25 सितंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर दुनियाभर में रिलीज हुई थी। यह फिल्म श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी है। उन्होंने सहज कौर मैनी के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है।

चार युवा कलाकार निभा रहे हैं मुख्य किरदार

फिल्म में आरुषि बजाज श्यामिली ‘शर्मीली’ दास के किरदार में हैं, जबकि पीयूष खाती मयंक, बियांका अरोड़ा तारा और अंश दुग्गल ध्रुव की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये चारों फिल्म के केंद्रीय युवा किरदार हैं।

फिल्म में अनुराग बसु शाइ के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। उनके अलावा नेहा धूपिया, कुणाल रॉय कपूर और अंजू अल्वा नाइक भी अहम भूमिकाओं में हैं।

आलिया भट्ट भी फिल्म का हिस्सा

‘डोंट बी शाइ’ हिंदी रोमांटिक कॉमेडी है, जिसे इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के तहत आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में आलिया भट्ट भी नजर आती हैं। वह ‘रे बावरी’ गाने में कैमियो करती दिखाई दी हैं।

चार युवा किरदारों के इर्द-गिर्द बुनी गई इस फिल्म के कलाकारों की कॉलेज छात्रों के साथ होने वाली बातचीत को लेकर अब दर्शकों की नजरें इस खास जेन-जेड इंटरैक्शन पर हैं।

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Updated on:

06 Oct 2026 06:43 pm

Published on:

06 Oct 2026 06:30 pm

Hindi News / Entertainment / आलिया भट्ट की ‘Dont Be Shy’ की कास्ट पहुंचेंगे कॉलेज, फिल्म देखने के बाद जेन-Z छात्रों से करेंगे बातचीत

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