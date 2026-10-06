आलिया भट्ट की ‘Dont Be Shy’ की कास्ट पहुंचेंगे कॉलेज, फिल्म देखने के बाद जेन-Z छात्रों से करेंगे बातचीत

Dont Be Shy Movie: प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी रोमांटिक कॉमेडी ‘डोंट बी शाइ’ के युवा कलाकार अब सीधे जेन-Z दर्शकों से रूबरू होने वाले हैं। फिल्म की रिलीज के बाद पहली बार कास्ट मीडिया के सामने बातचीत करेगी। इसके लिए कलाकार ठाकुर कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करेंगे, जहां स्टूडेंट्स फिल्म देखने के बाद उनसे सीधे सवाल पूछ सकेंगे और अपना रिएक्शन भी साझा करेंगे।