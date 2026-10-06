कॉमेडियन मधुर विरली के नए कॉमेडी स्पेशल पर विवाद, दर्शकों ने कहा- ‘कैजुअल’ नहीं बल्कि पूरा अराजक है शो

'कैजुअल-टी' को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रेडिट पर एक दर्शक ने लिखा कि स्पेशल में कई ऐसे मजाक हैं, जिनकी वजह से मधुर को आगे चलकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दर्शक ने इसे हाल के समय में देखे गए सबसे बेबाक कॉमेडी स्पेशल में से एक बताया और इस बात पर हैरानी जताई कि मधुर ने ऐसे विषयों को यूट्यूब पर साझा करने का साहस कैसे किया।