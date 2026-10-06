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कॉमेडियन मधुर विरली के नए कॉमेडी स्पेशल पर विवाद, दर्शकों ने कहा- ‘कैजुअल’ नहीं बल्कि पूरा अराजक है शो

Comedian Madhur Virli Controversy: कॉमेडियन मधुर विरली के कॉमेडी शो को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उनके शो को लेकर लोगों की तरफ से अब तरह-तरह के रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 06, 2026

Comedian Madhur Virli Controversy

Comedian Madhur Virli Controversy (फोटो सोर्स- IMDb)

Comedian Madhur Virli Controversy: कॉमेडियन मधुर विरली एक बार फिर अपने नए कॉमेडी स्पेशल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उनका नया यूट्यूब स्पेशल 'कैजुअल-टी' रिलीज होने के बाद दर्शकों के बीच बहस छिड़ गई है। शो में मधुर ने अपनी जिंदगी से जुड़े निजी अनुभवों और संवेदनशील विषयों पर खुलकर मजाक किया है। कुछ दर्शकों को उनका अंदाज काफी साहसी लगा, जबकि कुछ ने कॉमेडी को जरूरत से ज्यादा बोल्ड और असहज बताया।

‘कैजुअल-टी’ पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

'कैजुअल-टी' को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रेडिट पर एक दर्शक ने लिखा कि स्पेशल में कई ऐसे मजाक हैं, जिनकी वजह से मधुर को आगे चलकर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दर्शक ने इसे हाल के समय में देखे गए सबसे बेबाक कॉमेडी स्पेशल में से एक बताया और इस बात पर हैरानी जताई कि मधुर ने ऐसे विषयों को यूट्यूब पर साझा करने का साहस कैसे किया।

एक्स पर भी दर्शकों ने मधुर की कॉमेडी को लेकर अपनी राय रखी। एक यूजर ने टिप्पणी की कि ‘कैजुअल’ नाम के उलट यह स्पेशल पूरी तरह अराजक नजर आता है। वहीं, कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शो देखने के बाद वे जिंदगी भर के लिए सदमे में हैं। कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि मधुर की कॉमेडी हर किसी के लिए नहीं है।

कुछ दर्शकों ने मधुर के साहस की तारीफ की

हालांकि, सभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक नहीं थीं। कई दर्शकों ने मधुर की तारीफ भी की और कहा कि निजी कमजोरियों तथा संवेदनशील अनुभवों को इतने बड़े दर्शक वर्ग के सामने साझा करने के लिए हिम्मत चाहिए। कुछ लोगों ने उनके साहस को सम्मान देने की बात कही।

‘कैजुअल-टी’ में मधुर ने सोशल मीडिया से जुड़े अपने अनुभवों के अलावा बाली की यात्रा के दौरान हुई एक मुश्किल घटना का भी जिक्र किया है। यही निजी और संवेदनशील विषय इस कॉमेडी स्पेशल को चर्चा में ला रहे हैं।

पहले भी विवादों में आ चुके हैं मधुर विरली

मधुर विरली इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। जून 2026 में उनके 2024 के स्टैंडअप स्पेशल ‘लव एंड लेटेक्स’ का एक पुराना वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसमें बलात्कार और हत्या को लेकर किया गया एक मजाक विवाद का कारण बना था।

लोगों की आलोचना के बाद मधुर ने यूट्यूब पर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रदर्शन के बाद ही समझ आ गया था कि वह सामग्री उचित नहीं थी। इसके बाद उन्होंने उस हिस्से को अपने शो से हटा दिया था।

फिर चर्चा में आई मधुर की कॉमेडी

अब ‘कैजुअल-टी’ के बाद एक बार फिर मधुर की कॉमेडी को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां कुछ दर्शक उनके बेबाक अंदाज और निजी अनुभवों को साझा करने की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को उनके चुटकुले असहज और विवादित लग रहे हैं।

फिलहाल ‘कैजुअल-टी’ को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर जारी यह बहस आने वाले दिनों में किस दिशा में जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

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Updated on:

06 Oct 2026 06:47 pm

Published on:

06 Oct 2026 06:47 pm

Hindi News / Entertainment / कॉमेडियन मधुर विरली के नए कॉमेडी स्पेशल पर विवाद, दर्शकों ने कहा- ‘कैजुअल’ नहीं बल्कि पूरा अराजक है शो

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