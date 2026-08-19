‘बकरा, बीवी के इशारों पर नाचने वाला’, अनुराग कश्यप को शुभ्रा शेट्टी की मां क्यों कहती हैं, जोरू का गुलाम

अनुराग कश्यप से 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी ने बताया कि उनके रिश्ते के बारे में उनके माता-पिता को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो फिल्ममेकर से मिले और उनके बारे में अपनी राय बनाई। वहीं, अनुराग ने बताया कि शुभ्रा के माता-पिता उनसे सिर्फ दो या तीन साल छोटे हैं और वो उन्हें अपना 'दोस्त' मानते हैं। जबकि शुभ्रा ने कहा, "मेरी मां उन्हें 'बकरा' कहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हारे साथ हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी पत्नी की बात मानने वाले पति यानी जोरू का गुलाम (Henpecked Husband) जैसे हैं।"