‘बॉलीवुड से ज्यादा पैसा देता है कंटेंट क्रिएशन’, रणवीर अल्लाहबादिया, बोले- ‘टॉप 30 एक्टर्स ही कमाते हैं असली पैसा’

बता दें कि रणवीर अल्लाहबादिया से पहले फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान भी कंटेंट क्रिएशन से होने वाली कमाई पर बात कर चुकी हैं। 2024 में यूट्यूब जॉइन किया और कुकिंग व्लॉग बनाना शुरू किया। फराह ने बताया था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कंटेंट क्रिएशन से ही सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी, बावजूद इसके फराह ने कहा, "असल में मैंने कंटेंट क्रिएशन से ही सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या करना चाहती हूं, तो वो है डायरेक्शन। वही मेरा असली काम है।"