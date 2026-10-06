Rise & Fall 2: ‘अल्टीमेट रुलर’ की रेस में गौतम गुलाटी और शहजाद पूनावाला में टक्कर, प्रियंका चाहर चौधरी की बिगड़ी तबीयत?

ताजा एपिसोड में सत्ता के समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दिए। सबसे पहले प्रियंका चाहर चौधरी को पेंटहाउस से बेसमेंट में भेज दिया गया। नीचे पहुंचने के बाद प्रियंका अपने नए माहौल से खुश नजर नहीं आईं। वहीं ऊपर गौतम गुलाटी, इरीना रुडाकोवा और स्वरा भास्कर ने प्रियंका के व्यवहार को लेकर बातचीत की। गौतम ने कहा कि प्रियंका को बातचीत के दौरान थोड़ा नरम लहजा अपनाना चाहिए। बता दें प्रोमो में प्रियंका काफी तेज रोते हुए भी नजर आईं। देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई है।