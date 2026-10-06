‘आखिरकार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त हैं’, Rise and Fall 2 से सिवेट तोमर हुए इमोशनल, राज-करण ने दिया ऐसा साथ

फॉल राउंड के दौरान राज ग्रोवर ने शहजाद पूनावाला को नॉमिनेट किया। इसकी वजह बताते हुए राज ने कहा कि शहजाद की वजह से उनका एक दोस्त शो से बाहर हो गया था। उन्होंने यह भी माना कि भले ही उनकी और सिवेट की दोस्ती बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन वह उनके साथ गेम खेलना चाहते थे। इसी वजह से वह कहीं न कहीं शहजाद के खिलाफ हैं।