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राजकुमार संतोषी के खुलासे के बाद Batwara 1947 पर भड़के फैंस, किसी ने पूछा ‘भारतीय मुस्लिम? कैसे’, तो किसी ने कहा ‘डिजास्टर’

Batwara 1947 controversy: बटवारा 1947 को लेकर राजकुमार संतोषी ने खुलासा किया कि सनी देओल के मुस्लिम किरदार की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स पीछे हटे थे। आमिर खान के ऑफर और फिल्म पर फैंस की प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में हैं।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 19, 2026

Batwara 1947 controversy

बटवारा 1947 पर भड़के फैंस (सोर्स: instagram-iamvikasbaliyan/IMdb)

Sunny Deol Muslim role: राजकुमार संतोषी की फिल्म ‘बटवारा 1947’ रिलीज के बाद से ही चर्चा और विवादों में है। फिल्म को लेकर कुछ दर्शकों की आपत्तियों के बीच अब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सनी देओल के मुस्लिम किरदार में होने की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स फिल्म से पीछे हट गए थे। वहीं, फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘हिंदुओं को गलत और मुसलमानों को अच्छा दिखाने’ जैसे आरोप भी लगाए गए और विरोध के दौरान पोस्टर जलाए जाने की बातें सामने आई हैं।

‘हिंदुओं को गलत, मुसलमानों को अच्छा दिखाया’ के आरोप

फिल्म की रिलीज के बाद कुछ दर्शकों ने इसकी कहानी और प्रस्तुति को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। विरोध के दौरान ‘हिंदुओं को गलत, मुसलमानों को अच्छा दिखाया’ जैसे नारे लगाए जाने और फिल्म के पोस्टर जलाए जाने की बातें भी सामने आईं।

अब संतोषी के फंडिंग को लेकर दिए गए बयान के बाद फिल्म को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। खासतौर पर सनी देओल के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

किसी ने कहा- ‘भारतीय मुस्लिम? कैसे?’

संतोषी के बयान पर एक यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा, ‘भारतीय मुस्लिम? कैसे? वो पाकिस्तानी मुस्लिम का रोल कर रहा है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स की परेशानी का जिक्र करते हुए फिल्म के धीमे होने और उसमें एक्शन और गानों की कमी पर नाराजगी जताई। एक अन्य यूजर ने फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे ‘डिजास्टर’ बताया। यूजर के मुताबिक, दर्शकों को सनी देओल और राजकुमार संतोषी की पुरानी फिल्मों जैसी छवि की उम्मीद थी।

इस तरह राजकुमार संतोषी का नया खुलासा फिल्म की कहानी, सनी देओल के मुस्लिम किरदार और ‘बटवारा 1947’ को लेकर जारी विवाद को फिर चर्चा में ले आया है।

सनी देओल के मुस्लिम किरदार से इन्वेस्टर्स ने बनाई दूरी

राजकुमार संतोषी के मुताबिक, ‘बटवारा 1947’ में सनी देओल एक भारतीय मुस्लिम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में उनका किरदार बंटवारे के दौरान बेघर हो जाता है। संतोषी ने बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स सनी देओल को एक्शन और विजिलेंट किरदार में देखना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम किरदार वाली इस कहानी को लेकर वे निवेश करने से हिचकिचाए।

डायरेक्टर ने ये भी स्पष्ट किया कि सनी देओल का किरदार पाकिस्तानी नहीं, बल्कि भारतीय मुस्लिम है। बंटवारे की पृष्ठभूमि में बनी इस कहानी में उनका किरदार उस दौर की परिस्थितियों के बीच विस्थापन का सामना करता है।

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Updated on:

19 Aug 2026 04:08 pm

Published on:

19 Aug 2026 04:08 pm

Hindi News / Entertainment / राजकुमार संतोषी के खुलासे के बाद Batwara 1947 पर भड़के फैंस, किसी ने पूछा ‘भारतीय मुस्लिम? कैसे’, तो किसी ने कहा ‘डिजास्टर’

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