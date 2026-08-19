राजकुमार संतोषी के खुलासे के बाद Batwara 1947 पर भड़के फैंस, किसी ने पूछा ‘भारतीय मुस्लिम? कैसे’, तो किसी ने कहा ‘डिजास्टर’

Sunny Deol Muslim role: राजकुमार संतोषी की फिल्म ‘बटवारा 1947’ रिलीज के बाद से ही चर्चा और विवादों में है। फिल्म को लेकर कुछ दर्शकों की आपत्तियों के बीच अब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सनी देओल के मुस्लिम किरदार में होने की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स फिल्म से पीछे हट गए थे। वहीं, फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘हिंदुओं को गलत और मुसलमानों को अच्छा दिखाने’ जैसे आरोप भी लगाए गए और विरोध के दौरान पोस्टर जलाए जाने की बातें सामने आई हैं।