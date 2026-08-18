‘हिंदुओं को गलत, मुसलमानों को अच्छा दिखाया’, Batwara 1947 के खिलाफ लगे के नारे, फिल्म के पोस्टर जलते देख फैंस दी ऐसी प्रतिक्रिया

बता दें, सोशल मीडिया पर भी इस विरोध को लेकर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक यूजर ने लिखा, "ये तो होना ही था। आखिर 'खान' ने अपना रंग दिखा ही दिया।" तो वहीं, दूसरे यूजर ने फिल्म का बचाव करते हुए लिखा, "इस फिल्म में न हिंदू हैं, न मुस्लिम। दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं। फिल्म में मुस्लिम किरदारों के जरिए भी जुल्म दिखाया गया है, जबकि कुछ मुस्लिम किरदार इंसानियत का परिचय देते हैं। फिल्म यही संदेश देती है कि जब लोग साथ रहते हैं तो धर्म नहीं, इंसानियत दिखाई देती है। यही फिल्म में दिखाया गया है। बेस्ट फिल्म, सुपरहिट होगी।" एक अन्य यूजर ने विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए लिखा, "ज्ञान की कमी है, क्या कर सकते हैं ये लोग।"