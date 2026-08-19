19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

शादी-बच्चों की उम्र को लेकर बोमन ईरानी ने तोड़ी चुप्पी, यंगस्टर्स से बोले- ‘अपनी टाइमलाइन खुद तय करो’

Boman Irani statement: बोमन ईरानी ने शादी, बच्चे और घर बसाने की तय उम्र पर बात करते हुए युवाओं को अपनी टाइमलाइन खुद तय करने की सलाह दी। उनका वीडियो चर्चा में है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 19, 2026

Boman Irani statement

बोमन ईरानी ने यंगस्टर्स को दी सलाह (सोर्स: instagram-Boman Irani)

Boman Irani viral video: बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने युवाओं को जिंदगी और करियर को लेकर खास सलाह दी है। उन्होंने समाज की बनाई हुई तय टाइमलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले अपनी सुविधा और समय के हिसाब से लेने चाहिए। उनका यह बयान अब चर्चा में है।

‘इस उम्र में शादी करनी पड़ती है’

बोमन ईरानी ने कहा कि समाज ने जिंदगी के लिए एक तरह का ‘नॉर्मल कैलेंडर’ बना रखा है। इसके मुताबिक एक उम्र में सगाई, फिर शादी, बच्चे और घर बसाने जैसी चीजों को जरूरी माना जाता है।

उन्होंने कहा कि लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी खास उम्र तक ये सभी पड़ाव हासिल करना ही जरूरी है। हर व्यक्ति की जिंदगी की अपनी परिस्थितियां और अपनी यात्रा होती है।

‘अपना कैलेंडर खुद बनाएं’

बोमन ईरानी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, “किसी और का कैलेंडर फॉलो मत करो। अपना खुद का कैलेंडर बनाओ।” उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोगों को अपनी टाइमलाइन, अपनी जर्नी और अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। समाज के दबाव में आकर जिंदगी के बड़े फैसले लेने के बजाय अपने लिए सही समय चुनना जरूरी है।

बोमन का यह संदेश ‘Legacy Leaders’ के चौथे एपिसोड की एक झलक में सामने आया है। इसमें वह युवाओं को अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी बात को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने उनकी बात को सही बताते हुए कहा कि उन्होंने एक जरूरी मुद्दे पर बात की है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो, एक्टर बोमन ईरानी हाल ही में 4 जून 2026 को रिलीज हुई तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ (Peddi) में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने एक गाइड का अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ राम चरण और जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में थे। अब बोमन ईरानी अपनी फेमस फिल्म 'खोसला का घोसला 2' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। बता दें, फिल्म में वो अनुपम खेर के साथ नजर आएंगे। रिलीज से पहले फिल्म की कास्ट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 'खोसला का घोसला 2' 28 अगस्त 2026को रिलीज होने वाली है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 03:01 pm

Published on:

19 Aug 2026 02:56 pm

Hindi News / Entertainment / शादी-बच्चों की उम्र को लेकर बोमन ईरानी ने तोड़ी चुप्पी, यंगस्टर्स से बोले- ‘अपनी टाइमलाइन खुद तय करो’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजकुमार संतोषी के खुलासे के बाद Batwara 1947 पर भड़के फैंस, किसी ने पूछा ‘भारतीय मुस्लिम? कैसे’, तो किसी ने कहा ‘डिजास्टर’

Batwara 1947 controversy
मनोरंजन

‘मेरे जवानी के सपने ना देखो बाबा जी’, बाबा रामदेव के कैरेक्टर वाले बयान पर भड़की कंगना रनौत

Kangana Ranaut Vs Baba Ramdev
मनोरंजन

गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता आहूजा! महीनों की अनबन के बाद वापस लिया डिवोर्स केस, मैनेजर ने किया खुलासा

Govinda Sunita Ahuja Divorce Case
बॉलीवुड

गोविंदा के बेटे यशवर्धन को पैपराजी पर आया गुस्सा, मां सुनीता आहूजा के साथ पहुंचे थे कोर्ट

Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours
मनोरंजन

‘बकरा, बीवी के इशारों पर नाचने वाला’, अनुराग कश्यप को शुभ्रा शेट्टी की मां क्यों कहती हैं, जोरू का गुलाम

Anurag Kashyap Girlfriend Shubhra Shetty
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.