शादी-बच्चों की उम्र को लेकर बोमन ईरानी ने तोड़ी चुप्पी, यंगस्टर्स से बोले- ‘अपनी टाइमलाइन खुद तय करो’

वर्क फ्रंट की बात करें तो, एक्टर बोमन ईरानी हाल ही में 4 जून 2026 को रिलीज हुई तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ (Peddi) में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने एक गाइड का अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ राम चरण और जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में थे। अब बोमन ईरानी अपनी फेमस फिल्म 'खोसला का घोसला 2' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। बता दें, फिल्म में वो अनुपम खेर के साथ नजर आएंगे। रिलीज से पहले फिल्म की कास्ट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 'खोसला का घोसला 2' 28 अगस्त 2026को रिलीज होने वाली है।