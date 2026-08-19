‘औरत ही औरत की दुश्मन होती है’, बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज ने महिलाओं को लेकर कही ये बात

एडिन रोज का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने उनकी सोच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर सभी महिलाओं को एक जैसा कहना सही है। वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके निजी अनुभव को उनकी राय बताते हुए उनका समर्थन भी किया। फिलहाल एडिन का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।