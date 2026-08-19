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‘औरत ही औरत की दुश्मन होती है’, बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज ने महिलाओं को लेकर कही ये बात

Edin Rose statement: बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज ने महिलाओं को लेकर कहा कि 'औरत ही औरत की दुश्मन होती है' और महिलाएं 'कोल्ड हार्टेड' होती हैं। बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 19, 2026

Edin Rose

Edin Rose ने दिया इंटरव्यू (सोर्स: instagram- @itsedinrose)

Edin Rose controversy:बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर अपनी राय साझा की, जिसका एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एडिन ने कहा कि कई बार 'औरत ही औरत की दुश्मन होती है' और महिलाएं काफी 'कोल्ड हार्टेड' हो सकती हैं। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

महिलाओं को लेकर क्या बोलीं एडिन रोज?

इंटरव्यू में एडिन रोज ने महिलाओं के व्यवहार और आपसी रिश्तों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव में कई बार महिलाएं ही दूसरी महिलाओं के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। इसी दौरान उन्होंने महिलाओं को ‘कोल्ड हार्टेड’ यानी भावनात्मक रूप से कठोर बताया।

एडिन की यह टिप्पणी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने उनके बयान से सहमति जताई, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि महिलाओं को लेकर इस तरह का सामान्यीकरण क्यों किया जा रहा है।

बिग बॉस 18 के बाद भी सुर्खियों में हैं एडिन

एडिन रोज 'बिग बॉस 18' में बतौर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट नजर आई थीं। शो में उनका सफर भले ही ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके बयानों और पर्सनल लाइफ को लेकर वह लगातार चर्चा में रही हैं।

इंटरव्यू के दौरान एडिन ने अपनी निजी जिंदगी और बिग बॉस से जुड़े अनुभवों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि शो में उनकी इमेज को एक अलग तरीके से पेश किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने रिलेशनशिप और भविष्य में खुद का एनजीओ शुरू करने की इच्छा को लेकर भी बात की।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उठाए सवाल

एडिन रोज का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने उनकी सोच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर सभी महिलाओं को एक जैसा कहना सही है। वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके निजी अनुभव को उनकी राय बताते हुए उनका समर्थन भी किया। फिलहाल एडिन का ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Updated on:

19 Aug 2026 02:48 pm

Published on:

19 Aug 2026 01:33 pm

Hindi News / Entertainment / ‘औरत ही औरत की दुश्मन होती है’, बिग बॉस 18 फेम एडिन रोज ने महिलाओं को लेकर कही ये बात

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