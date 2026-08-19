21 साल में 25+ पोस्टिंग का जिक्र कर रणवीर इलाहाबादिया ने तुकाराम मुंडे को किया सलाम, बोले- ‘पहली बार रियल लाइफ नायक देख रहे हैं’

रणवीर ने ये भी कहा कि देश को ऐसे कई और ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है, जो इसी तरह ईमानदार अग्रेसन के साथ काम करें। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तुकाराम मुंडे को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, "दो लोगों के लिए जो इज्जत के लायक हैं- 1. मोदी जी, 2. तुकाराम जी।" वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "अब इस बार हमारी बारी है दोस्तों, हम इस आदमी को FDA में ही चाहते हैं। जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करें।" एक अन्य यूजर ने तुकाराम मुंडे के साथ संत तुकाराम और तुकाराम ओंबले का जिक्र करते हुए उन्हें सलाम किया।