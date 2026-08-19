Alien Star Moti Meghwal: दुनिया ने कहा ‘एलियन’, सहे लोगों के ताने, अब 13 की उम्र में छाया राजस्थान का ‘एलियन स्टार’

Who Is Alien Star Moti Meghwal: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा वायरल होता है, लेकिन राजस्थान के चूरू जिले से सामने आए 13 साल के मोती मेघवाल की कहानी बाकी सबसे अलग है। कभी अपने चेहरे और अलग लुक की वजह से लोगों की हंसी का सामना करने वाले मोती ने उसी बात को अपनी ताकत बना लिया। आज वो सोशल मीडिया पर ‘एलियन स्टार’ के नाम से मशहूर हैं और उनके वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं।