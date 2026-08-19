जेल में मरने का मन करता था, लंबे अरसे बाद शिल्पा शेट्टी संग तलाक की खबरों पर राज कुंद्रा ने की बात

Raj Kundra spent 63 days in Jail: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और फेमस बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) का एक बयान सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में अपने साल 2021 में बिताए जेल के दिनों को याद किया है। जब वह अपनी जान लेना चाहते थे। राज कुंद्रा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में 63 दिनों तक रहे थे और एक दिन उनके पास खबर पहुंची कि शिल्पा शेट्टी उनसे तलाक लेना चाहती हैं, वह बुरी तरह टूट गए थे।