अभिजीत दीपके की डिग्री विवाद में कूदे विवेक ओबेरॉय? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कमेंट

जैसे ही ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ जहां कई यूजर्स इस कमेंट को आधार बनाकर अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों पर 'फेक एजेंडा' चलाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि यह कमेंट असली है भी या नहीं? इंटरनेट पर कई बार मशहूर हस्तियों के नाम और प्रोफाइल पिक्चर का इस्तेमाल कर फर्जी स्क्रीनशॉट बना दिए जाते हैं। विवेक ओबेरॉय या उनकी टीम की तरफ से इस वायरल स्क्रीनशॉट पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या सफाई सामने नहीं आई है।