‘कोई मुझे खरीद नहीं सकता’, कंगाली और पैसों की तंगी पर राजपाल यादव ने दिया बड़ा बयान

Rajpal Yadav On Financial Troubles: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव लंबे समय से अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज की अदाकारी के लिए पहचाने जाते हैं। ‘भूल भुलैया’, ‘ढोल’, ‘फिर हेरा फेरी’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को लेकर चर्चा में हैं। आर्थिक और कानूनी विवादों के बीच अभिनेता ने अब अपने फिल्मी सफर और कला के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी किसी कलाकार की पूरी पहचान नहीं हो सकती।