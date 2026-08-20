‘कोई मुझे खरीद नहीं सकता’, कंगाली और पैसों की तंगी पर राजपाल यादव ने दिया बड़ा बयान

राजपाल यादव की फोटो (फोटो सोर्स- Instagram/rajpalyadavofficial)
Rajpal Yadav On Financial Troubles: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव लंबे समय से अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज की अदाकारी के लिए पहचाने जाते हैं। ‘भूल भुलैया’, ‘ढोल’, ‘फिर हेरा फेरी’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को लेकर चर्चा में हैं। आर्थिक और कानूनी विवादों के बीच अभिनेता ने अब अपने फिल्मी सफर और कला के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी किसी कलाकार की पूरी पहचान नहीं हो सकती।
ANI के साथ बातचीत में राजपाल यादव ने खुद को भारतीय सिनेमा का छात्र बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अभिनय और रंगमंच को दिया है। उनके लिए पैसा कभी कला से बड़ा नहीं रहा। अभिनेता के मुताबिक, इंसान के अच्छे या बुरे दौर से उसकी पूरी पहचान तय नहीं की जानी चाहिए।
राजपाल यादव का कहना है कि पिछले करीब 26 सालों में उन्होंने फिल्मों और थिएटर से जो रिश्ता बनाया है, वह किसी आर्थिक विवाद की वजह से खत्म नहीं हो सकता। उनके लिए अभिनय केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है।
राजपाल यादव ने अपनी बातचीत में रंगमंच और भारतीय नाट्य परंपरा के प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने भरत मुनि और रंगमंच से जुड़े विचारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जीवन भी किसी मंच की तरह है, जहां इंसान अपने फैसलों और कर्मों के साथ आगे बढ़ता है।
अभिनेता ने खुद को थिएटर और फिल्मों का ‘पुजारी’ बताते हुए कहा कि वह अपने अब तक के सफर को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में सामने लाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि साल 2000 से 2026 तक उन्होंने भारतीय सिनेमा में किस तरह का योगदान दिया। इसके लिए उन्हें एक-दो साल और लग सकते हैं।
राजपाल यादव ने साफ किया कि फिल्में बनाना, घर बनाना या करियर में आगे बढ़ना उन्हें कभी उनकी असली पहचान से दूर नहीं ले गया। उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उनका सिनेमा और थिएटर के प्रति लगाव पहले जैसा ही है।
अभिनेता का मानना है कि दर्शकों से मिला प्यार किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यही वजह है कि आर्थिक परेशानियों के बावजूद वह खुद को अपने काम और दर्शकों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
राजपाल यादव की निजी परेशानियों की बात करें तो जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने वित्तीय विवाद से जुड़े कई चेक बाउंस मामलों में उनकी और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा था। ये विवाद मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है।
अदालत में राजपाल यादव की ओर से रकम चुकाने के लिए समय मांगा गया था और कुछ मौकों पर भुगतान भी किया गया। हालांकि, अदालत के मुताबिक तय प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद अभिनेता को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।
कानूनी और आर्थिक चुनौतियों के बीच राजपाल यादव का फिल्मी सफर जारी है। वह हाल ही में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और दूसरे कलाकारों के साथ फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आए। उनका कहना है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अभिनय के प्रति उनका जुनून और भारतीय सिनेमा से उनका रिश्ता आगे भी कायम रहेगा।
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