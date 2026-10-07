विजय सलगांवकर की जीत के पीछे कौन? ‘दृश्यम 3’ के तीन छुपे हीरो, जिनके बिना अधूरा है विजय का प्लान

अब 'दृश्यम 3' में यही सेविओ सबसे बड़े किरदार में नजर आता है जो विजय की मदद करता है। फिल्म में दिखाया गया है कि सेविओ पुलिस के सामने अपना बयान देता है, लेकिन जब कोर्ट में जज के सामने उससे पूछा जाता है तो वो अपने बयान से मुकर जाता है और कहता है कि पुलिस ने दबाव बना कर यह बयान लिया था। कहानी का अहम मोड़ तब आता है, जब सेविओ को उम्मीद थी कि विजय अदला-बदली के बाद क्रिस्टोफर का कंकाल लौटा देगा। विजय एक रेप्लिका हासिल करता है और सेविओ की मदद से उसे चुपचाप क्रिस्टोफर की कब्र में रख देता है। यानी जिस कब्र की खुदाई से सच सामने आ सकता था, उसमें भी विजय की ओर से तैयार किया हुआ सबूत मौजूद है।