‘खाकी’ से जुड़ा ‘दृश्यम 3’ का गायतोंडे-विजय सलगांवकर कनेक्शन, 22 साल पुराना वीडियो देख, फैंस बोले- ‘अब समझ आया’

'खाकी' में देवगन के साथ कुछ समय काम करने के बाद, गायतोंडे 11 साल बाद 2015 में 'दृश्यम' के सेट पर उनसे दोबारा मिले। उन्हें हैरानी तब हुई जब देवगन ने न सिर्फ उन्हें पहचाना, बल्कि उनके पास आकर उनका हौसला भी बढ़ाया। कमलेश सावंत ने 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए इंटरव्यू में बताया, “मैं आमतौर पर शूटिंग के दिनों में सुपरस्टार्स के पास जाकर उन्हें परेशान नहीं करता, बल्कि अपने किरदार पर फोकस करता हूं।” सावंत ने याद करते हुए कहा, “एक दिन अजय देवगन सर ने मुझे देखा और मेरे पास आकर बोले, ‘कमलेश, तुम ‘खाकी’ में थे न? मैं तुम्हें गोली मारता हूं।’ फिर उन्होंने कहा, ‘अब हर कोई जानना चाहता है कि गायतोंडे का रोल कौन कर रहा है। चलो, इस किरदार को बेहतरीन बनाते हैं।’” सावंत ने देवगन को भरोसा दिलाया कि वह इस अहम किरदार के साथ पूरा न्याय करेंगे।