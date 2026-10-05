अजय देवगन ने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड स्टार्स को भी छोड़ा पीछे, ‘दृश्यम 3’ ने टॉम क्रूज-ब्रैड पिट की फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

Drishyam The Conclusion Global Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ ने रिलीज के साथ ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया है। 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनियाभर में करीब 28.4 मिलियन डॉलर यानी 273 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि अजय देवगन की फिल्म ने सीधे मुकाबले में हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की ‘डिगर’ और ब्रैड पिट की ‘हार्ट ऑफ द बीस्ट’ को पीछे छोड़ दिया।