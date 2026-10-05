अजय देवगन ने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड स्टार्स को भी छोड़ा पीछे, ‘दृश्यम 3’ ने टॉम क्रूज-ब्रैड पिट की फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'दृश्यम 3' (फोटो सोर्स- IMDb)
Drishyam The Conclusion Global Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ ने रिलीज के साथ ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया है। 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनियाभर में करीब 28.4 मिलियन डॉलर यानी 273 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि अजय देवगन की फिल्म ने सीधे मुकाबले में हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की ‘डिगर’ और ब्रैड पिट की ‘हार्ट ऑफ द बीस्ट’ को पीछे छोड़ दिया।
भारत में भी ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ की शुरुआत शानदार रही। फिल्म ने पहले दिन करीब 62 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया। तीन दिनों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन करीब 176.50 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि ग्रॉस कमाई लगभग 211.80 करोड़ रुपये बताई गई है।
विदेशी बाजारों में फिल्म का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। अमेरिका और कनाडा में 500 से ज्यादा सिनेमाघरों से फिल्म ने करीब 2.7 मिलियन डॉलर कमाए। वहीं यूरोप और गल्फ समेत दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फिल्म की कमाई 3.4 मिलियन डॉलर से ज्यादा रही। इन आंकड़ों को मिलाकर रविवार तक फिल्म का ग्लोबल कलेक्शन 28.4 मिलियन डॉलर पहुंच गया।
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म से आगे सिर्फ 'वेरिटी' रही, जिसने करीब 62.6 मिलियन डॉलर कमाए। वहीं टॉम क्रूज की ‘डिगर’ ने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 20 मिलियन डॉलर की कमाई की। ब्रैड पिट की ‘हार्ट ऑफ द बीस्ट’ दूसरे हफ्ते में करीब 28 मिलियन डॉलर कमाकर तीसरे स्थान पर रही।
‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत भी लौटे हैं। सौरभ शुक्ला कैमियो में दिखाई देते हैं, जबकि जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए कलाकारों के तौर पर जुड़े हैं। फिल्म का लेखन और निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है।
भारतीय फिल्मों का हॉलीवुड फिल्मों से ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कोई नई बात नहीं है, लेकिन टॉम क्रूज जैसे सुपरस्टार की फिल्म को सीधे टक्कर देकर उससे आगे निकलना ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म अपनी इस रफ्तार को कितना कायम रख पाती है।
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