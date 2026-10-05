‘मैं ऐसी ही हूं और बहुत खुश हूं’, ट्रोल्स को रश्मिका मंदाना ने दिया करारा जवाब, खुद को बदलने से किया इनकार

अभिनेत्री ने साफ कहा कि अगर कुछ लोगों को उनका बर्ताव 'ओवरएक्टिंग' लगता है, तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। रश्मिका के मुताबिक, हर व्यक्ति हर किसी की पसंद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वह जैसी हैं, वैसी ही रहना चुनती हैं और इस बात से खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें दयालु और खुशमिजाज दिखने के लिए किसी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका व्यवहार वास्तविक है।