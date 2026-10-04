पहले किसने किया इजहार-ए-इश्क?’ एक बार फिर रश्मिका-विजय ने खोला प्यार का राज, बोले- ‘प्रपोजल ऐसा कुछ नहीं था’

विजय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यह 100 प्रतिशत अच्छा लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोग प्यार और सम्मान से तारीफ करते हैं तो उस प्यार को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। रश्मिका और विजय की इस बातचीत में दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कई निजी सवालों का सामना किया, लेकिन प्रपोजल की पूरी कहानी बताने से बचते रहे। दोनों ने यह जरूर स्वीकार किया कि उनके बीच आकर्षण और दोस्ती थी, जबकि रिश्ते की बाकी निजी बातें वे अपने तक रखना चाहते हैं।