5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘मैं अब थक चुका हूं’, पर्दे पर सबसे बड़े रेड फ्लैग कहलाने से परेशान हुए विजय वर्मा, बोले- कुछ अलग करना है

Vijay Varma Red Flag: अभिनेता विजय वर्मा ने हाल ही में फिल्मों में अपने किरदारों को लेकर बात की है। विजय ने बताया है कि अब वो एक ही तरह का रोल करके थक चुके हैं और उन्हें बदलाव की जरूरत है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 05, 2026

Vijay Varma On lust Stories 3

विजय वर्मा (फोटो सोर्स- IMDb)

Vijay Varma On lust Stories 3: अभिनेता विजय वर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्हें 'स्क्रीन पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग' कहा गया। विजय वर्मा ने अब इस टैग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो लगातार 'रेड फ्लैग' और 'ग्रीन फ्लैग' जैसे लेबल सुनकर थक चुके हैं और अब उन्हें कोई दूसरा रंग चाहिए।

डॉली सिंह के कार्यक्रम में बोले विजय वर्मा

दरअसल, कंटेंट क्रिएटर डॉली सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान विजय वर्मा को स्क्रीन पर ‘सबसे बड़ा रेड फ्लैग’ बताया था। उन्होंने अभिनेता के ‘डार्लिंग्स’, ‘दहाड़’ और ‘पिंक’ जैसे प्रोजेक्ट्स में निभाए गए ग्रे और नकारात्मक शेड वाले किरदारों का हवाला दिया। इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद कई लोगों ने कहा कि विजय इस टिप्पणी से कुछ असहज नजर आए।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय ने कहा कि वो अब इस तरह के टैग से थक चुके हैं। अभिनेता ने कहा कि उन्हें अब कोई दूसरा रंग चाहिए, क्योंकि वह ‘रेड फ्लैग’ और ‘ग्रीन फ्लैग’ सुन-सुनकर परेशान हो चुके हैं।

'लस्ट स्टोरीज 3 का किरदार पसंद आया'

विजय ने ये भी बताया कि ‘लस्ट स्टोरीज 3’ में उनका किरदार उन्हें इसलिए पसंद आया, क्योंकि वह उनके पहले के किरदारों से काफी अलग था। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उनका किरदार किसी संकेत को समझ ही नहीं पाता। विजय के मुताबिक, उन्होंने अब तक ऐसे कई किरदार निभाए हैं, जो सामने वाले के संकेतों को आसानी से समझ लेते थे, इसलिए ऐसा किरदार निभाना उनके लिए नया और दिलचस्प अनुभव था।

महिलाओं की सुरक्षा पर बोले विजय वर्मा

दिल्ली और बिहार में महिलाओं से जुड़ी हालिया घटनाओं के बीच विजय वर्मा ने पुरुषों की जिम्मेदारी पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पुरुषों को महिलाओं के रास्ते से हटना सीखना चाहिए, ताकि महिलाएं बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात और पसंद जाहिर कर सकें।

विजय ने कहा कि पुरुषों को महिलाओं को जज करने, उनका मजाक उड़ाने या उन्हें कमतर महसूस कराने के बजाय उनकी बातें सुननी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उनके मुताबिक, पुरुषों को संवेदनशील होने की शिक्षा घर से मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार बेटों को जरूरत से ज्यादा लाड़-प्यार दिया जाता है, जिसे उन्होंने ‘मेरा राजा बेटा’ वाली मानसिकता बताया।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पर पीरियड पेन जैसी अपनी समस्या के बारे में बात कर रही है, तो पुरुषों को हर मामले में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। विजय का कहना है कि महिलाओं के अनुभवों को समझने और उनकी बात सुनने की कोशिश करना पुरुषों के लिए सबसे जरूरी कदमों में से एक है।

Drishyam 3 Box Office Collection 4 Oct: ‘दृश्यम 3’ के लिए रविवार रहा शानदार, 3 दिन में 272 करोड़ का आंकड़ा किया पार

ये भी पढ़ें
Drishyam 3 Box Office Collection 4 October

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 01:00 pm

Published on:

05 Oct 2026 12:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं अब थक चुका हूं’, पर्दे पर सबसे बड़े रेड फ्लैग कहलाने से परेशान हुए विजय वर्मा, बोले- कुछ अलग करना है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ऋचा चड्ढा ने डिकोड की ‘हनुमान अंश’ की ब्लॉकबस्टर सफलता! बोलीं- 2026 कंटेंट सिनेमा का लैंडमार्क साल नहीं

richa chadha on hanuman ansh
बॉलीवुड

IT रेड की खबरों पर रकुल प्रीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ना गैर-कानूनी पैसा, ना बेनामी संपत्ति

Rakul Preet Singh Breaks Silence On IT Raid in her house and due taxes
बॉलीवुड

Drishyam 3 Box Office Collection 4 Oct: ‘दृश्यम 3’ के लिए रविवार रहा शानदार, 3 दिन में 272 करोड़ का आंकड़ा किया पार

Drishyam 3 Box Office Collection 4 October
बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ के स्क्रीनराइटर आमिल कियान का खुलासा, बताया- सही क्लाइमेक्स पाने के लिए लिखे 100 से ज्यादा ड्राफ्ट

Drishyam 3 Screenwriter Aamil Keeyan Khan
बॉलीवुड

सबसे बड़े यूट्यूबर MrBeast ने रणबीर कपूर, हार्दिक पांड्या संग तस्वीरें कीं शेयर, भारत ट्रिप को लेकर लिखा खास मैसेज

Richest youtuber MrBeast Share Photo With Ranbir Kapoor and hardik pandya india trip
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.