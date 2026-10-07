सुप्रीम कोर्ट में दर्द छलकने के बाद राजपाल यादव ने बाहर आकर दिया पहला बयान, बोले- 100 फिल्में करता हूं तो लोन क्यों लूंगा

राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने बताया कि 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा। वहीं उनकी पुश्तैनी संपत्ति के संभावित खरीदार अनंत प्रकाश यादव भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने 85 लाख रुपये जमा करने की इच्छा जताई। अदालत ने प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि रकम जमा होने के बाद अभिनेता को आगे की प्रक्रिया के तहत सशर्त राहत दी जा सकती है। बाकी बकाया रकम चुकाने के लिए अदालत आगे समय-सारणी तय करेगी।